Подкосил «Дон Карлос»: Солисты Мариинского театра Анна Нетребко и Ильдар Абдразаков заболели коронавирусом после спектакля

Ильдар Абдразаков подхватил коронавирус, а следом слегла и его жена Марика. Фото: СОЦСЕТИ

Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков вторую неделю находится под наблюдением врачей. После второго спектакля «Дон Карлос» в Большом театре, 8 сентября, у него поднялась температуру, ухудшилось самочувствие, а тест на коронавирус показал положительный результат. Сначала он самоизолировался у себя дома в Москве, а потом его госпитализировали в больницу. Следом за Ильдаром Абдразаковым заболела и его супруга Марика.

- Да, к сожалению, я тоже заразилась COVID-19. Нахожусь в больнице, чтобы пролечиться и пресечь развитие вируса, - прояснила супруга оперного певца в Инстаграме.

Директор Фонда поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова Анна Яковлева рассказала корреспонденту «КП-Петербург», что Ильдара уже выписали после курса терапии. Он продолжает придерживаться режима самоизоляции дома. А его жена все еще в больнице.

- Оба чувствуют себя стабильно - болезнь протекает у них в легкой форме, - заверила она.

Нам удалось дозвониться до самой Марики Абдразаковой. Она подтвердила, что они с супругом идут на поправку и у них все в порядке.

Напомним, что пятый день с коронавирусной инфекцией в больнице лежит солистка Мариинского театра Анна Нетребко. Вместе с Ильдаром Абдразаковым они играли 6 и 8 сентября в спектакле «Дон Карлос» в Большом театре. После второго спектакля Абдразаков слег с коронавирусом, а Нетребко самоизолировалась.