Вадим Андреевич Сидоров: медицинский центр «ФлебоЛайф»

Вадим Сидоров: «Лучше стать хорошим строителем, чем плохим врачом». Фото: личный архив.

Вадим Андреевич Сидоров занимается лечением и профилактикой патологий артерий и вен нижних конечностей. Если вы хотите вылечить варикозную болезнь без операции, избавиться от хронической венозной недостаточности, сосудистых звездочек, лимфостаза, тромбоза и тромбофлебита, то вам стоит записаться на прием именно к этому доктору. Хотя бы потому, что Вадим Андреевич имеет успешный опыт работы в лечении трофических язв с использованием самых современных и эффективных методов лечения (VAC терапии, наложения ТСС (total contact cast) при сахарном диабете), проводит хирургическое лечение варикозно-расширенных вен, владеет методикой эндовазальных термальных коагуляций вен.

Кроме непосредственно медицинской деятельности доктор Сидоров находит время и для личного развития: изучает все мировые разработки в области флебологии, сравнивает и анализирует полученные в ходе лечения пациентов данные, подбирает новые варианты лечебных манипуляций. За время работы он собрал большую информацию по лечению больных с болезнями сосудов ног и активно внедряет нововведения в практику клиники «ФлебоЛайф». Большое число благодарных пациентов говорят, что он на правильном пути.

- Каждый пациент нуждается в эмоциональной поддержке и приязни. Много подводных камней, с которыми приходится сталкиваться. Если вы не готовы бесконечно совершенствоваться, самообразовываться, а главное любить свою работу и в особенности пациентов – не стоит поступать в медицинский институт. Лучше стать хорошим строителем, чем плохим врачом, - уверен Вадим Андреевич.

Во флебологии особенно важно оценивать организм в целом, чтобы исключить системные сосудистые заболевания. Фото: личный архив.

Коллеги доктора Сидорова отзываются о нем, как о враче, который работает именно по призванию. Чуткий, неравнодушный к боли других людей, он всегда найдет индивидуальный подход к пациенту, успокоит и психологически настроит человека на благоприятный исход.

- Это настоящий профессионал, который все время стремится быть на передовой своей профессии, отслеживает и внедряет новшества и международные достижения в хирургии и флебологии, - рассказывают специалисты медицинского центра «Флеболайф». - Огромная любовь к людям, стремление все время развиваться в профессии и не поступаться принципами врача, все это определило выбор нашей клиники. Сегодня Вадим Андреевич – один из самых востребованных докторов клиники «ФлебоЛайф», петербуржцы обращаются к нему сами, а затем советуют специалиста своим родным и близким. На данный момент к доктору приезжают лечиться из многих городов России и ближнего зарубежья.

Шесть вопросов доктору

- Почему вы решили стать врачом и как выбирали свою специализацию?

- Желание посвятить свою жизнь медицине появилось с детства. Интересовала медицинская литература и частые репортажи об успехах отечественных и зарубежных врачей. Наблюдение за людьми, которые спасали жизни и добивались порой невозможных результатов лечения, не оставили и доли сомнения в выборе профессии. В ходе учебы у меня появилось четкое понимание, что медицина это не одна специальность: изучать необходимо все направления – терапия, хирургия, эндокринология и многие другие. Ведь именно во флебологии требуется оценка организма в целом, исключение системных сосудистых заболеваний. Многие болезни идут рука об руку, и широта взгляда очень важна.

- Проблемы со здоровьем «по вашему профилю» у петербуржцев распространены?

- Варикозная болезнь и облитерирующий атеросклероз имеют довольно широкое распространение среди жителей Санкт-Петербурга, причем эти заболевания молодеют. Факторы, влияющие на развитие заболевания сосудов нижних конечностей, – это особенности жителей мегаполиса. Транспорт и работа забирают огромное количество времени и сил, все это сопровождается хрониострессами. Малоподвижный образ жизни или, в противоположность, повышенные нагрузки, когда люди проводят по 12 часов на ногах, факторы экологии и вредные привычки негативно сказываются на сосудистой системе нижних конечностей и организма в целом. Нехватка времени приводит к отсутствию профилактики, необходимой диагностики и раннего выявления варикозной болезни вен и атеросклероза артерий.

- Какие последние открытия в вашей отрасли вы считаете самыми полезными и перспективными для врачей и пациентов?

- Сейчас пациенты с варикозным расширением вен имеют возможность без разрезов и наркоза за несколько часов справиться с варикозно измененными венами. Все вмешательства проводятся эндоваскулярно или интравенозно, благодаря чему пациенту не нужна госпитализация. Это приводит к улучшению качества жизни, отсутствию трудопотерь. Различные методики склеротерапии приносят человеку эстетический результат и чувство гармонии. Современные перевязочные материалы и использование VAC-терапии, физиотерапевтические методы позволяют отлично справляться с уже наступившими трофическими нарушениями, язвами и в кратчайшие сроки приводить их к полному заживлению. Важен индивидуальный подход, и результат не заставит себя ждать.

Все вмешательства проводятся эндоваскулярно или интравенозно и не требуют госпитализации. Фото: личный архив.

- Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

- Главным достижением считаю полноценную помощь людям с запущенными и осложненными случаями варикозной болезни, трофических язв и лимфидемы на амбулаторном этапе, без госпитализации в стационар.

- Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

- Летом чаще бываю на природе, люблю велопрогулки, занимаюсь спортом. Зимой стараюсь чаще кататься на горных лыжах, посещать бассейн. Важным считаю не только сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек, но и недопущение лишних ссор и склок. Позитивный настрой на каждый день, вера в себя и окружающих, соблюдение режима дня и общение с близкими – залог хорошего самочувствия. И, как обычный человек, я не забываю проходить необходимые регулярные медицинские обследования.

- Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

- Наш город имеет огромную историю, здесь жили великие деятели медицины, такие как Пирогов, Павлов, Боткин и многие другие. Все они работали во благо людей. Каждый день, выполняя свои обязанности, приятно ощущать себя частью огромной команды специалистов нашего города, делающих все для здоровья жителей Санкт-Петербурга.

Как записаться на прием:

По телефону: 8 (812) 456-04-00.

На сайте: flebolife.spb.ru

В Инстаграм: @flebolife