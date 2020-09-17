Это могут быть узники концлагеря «Дулаг-320»: в городе Луга обнаружено захоронение советских военнопленных

Фото: СУ СК РФ по ЛО

Эхо войны вновь прокатилось по Ленинградской области. Массовое захоронение советских граждан обнаружили поисковики в городе Луга. Работы начались еще минувшей весной – в мае прямо рядом с дачными участками и частными домами специалисты поднимали останки. Там покоились 134 человека – красноармейцы и гражданские, мужчины и женщины. И даже дети. Сегодня, 17 сентября, стало известно, что Следком возбудил уголовное дело. Ведь речь скорее всего идет о преступлениях, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения.

Во время расследования пришлось обращаться к архивам и историческим фактам. И есть вероятность, что найденные останки принадлежат убитым узникам концлагеря «Дулаг-320», который разместили фашисты в оккупированной Луге в 1941 году. Он отличался очень жестоким режимом.

Печать горкома нашли на месте захоронения. Фото: Николай Бухтияров

– Известно, что там содержались солдаты 41-го стрелкового корпуса, защищавшего Лужский оборонительный рубеж. Среди военнопленных немцы намеренно выявляли и проводили расстрелы комсостава, политработников и рядовых коммунистов, представителей советской власти, – сообщают в пресс-службе Главного управления СК России по Ленобласти.

Кроме военных и следователей на месте найденного захоронения работали и поисковики-добровольцы. Как рассказал «КП-Петербург» руководитель военно-патриотического поискового объединения «Витязь» Николай Бухтияров, к сожалению, рядом с останками не нашли ни одного медальона. Да и вообще личных вещей обнаружено было крайне мало.

– Мы нашли печать горкома Луги: у одного из погибших она была в сапоге, – отметил Николай Бухтияров – А так – ложки, кружку, монетки, но практически никаких личных вещей не было.

Такой оттиск дала найденная на месте массового захоронения печать. Фото: Николай Бухтияров

Пока личности захороненных не установлены, но некоторая информация все-таки есть. Изучая архивы, специалисты нашли акт военного времени. Там говорится о том, что после освобождения Луги, в 1944 году, местная Чрезвычайная комиссия по расследованию немецких злодеяний обследовала несколько захоронений. В документе указано, что у ям были найдены дощечки с именами – около 140 фамилий перечислены на бумаге. Однако это лишь малая часть узников.

– По документам погибших здесь не меньше 11 тысяч. Искать сейчас тяжело, почти все захоронения ушли под частную застройку, – говорит Николай Бухтияров.

Судя по всему, после обследования в 1944 году, захоронения больше не трогали.

– Видимо, они там так и остались. А в итоге территорию разровняли и стали строить дома на этом месте, – добавляет Николай Бухтияров.

Фото: СУ СК РФ по ЛО

Однако попытки найти хотя бы еще какую-то информацию в архивах не бросают. Многие разыскивают своих без вести пропавших в войну родственников именно в этих местах и обращаются за помощью к поисковикам в соцсетях.

– Именно по этому концлагерю, к сожалению, информации очень мало. Кроме тех фамилий, которые есть в архивных документах, больше ничего нет, – говорит руководитель «Витязя». – Знаю, что администрация города писала запрос в немецкий архив, но там ответили, что архивы по этому месту находятся в США. Пока больше у нас нет никакой информации.

СПРАВКА «КП»

На Лужском оборонительном рубеже летом 1941 года было остановлено наступление немцев. А сама Луга была оккупирована фашистскими захватчиками и стала тыловой базой группировки 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. С первых дней в городе немцы устроили пересыльно-фильтровочный лагерь «Дулаг-320» для советских военнопленных.