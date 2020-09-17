Метростроители: Проходка нового участка оранжевой ветки метро не повлияет на сохранность Мариинского театра

Затрещавшее по швам здание старой Мариинки переживает комплексное обследование Фото: Олег ЗОЛОТО

В начале августа 2020 года в старом Мариинском театре просел пол и появились трещины. Движение исторического здания тут же связали со строительством станции метро «Театральная», которое ведется не первый год под одноименной площадью. И если раньше возможность появления главного вестибюля станции на Театральной площади еще обсуждалось, то теперь руководство Мариинки во главе с Валерием Гергиевым выступило категорически против этого, а городским властям пришлось всерьез задуматься о строительстве главного вестибюля на Лермонтовском проспекте, на месте дома быта.

– Предварительно, просадка не была связана со строительством метро, – сообщили «Комсомолке» в «Метрострое». – Состояние здания было неидеальным не первый год, что было известно еще до начала проектирования станции: обследование выявило многочисленные трещины и проседания, а также пагубное влияние на фундамент влаги Крюкова канала. Еще в 2014 году Мариинка сама инициировала реконструкцию, но работы тогда по каким-то причинам так и не начали. Проходка под старым зданием театра не ведется с 2017 года, а ранее применялись всевозможные щадящие технологии.

Обследование исторического здания Мариинки завершится в начале октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас метростроители готовятся к проходке второго участка «оранжевой» линии. За плечами – 900 метров левого перегонного тоннеля от «Театральной» в сторону «Спасской», впереди – правый перегонный тоннель. Землю метростроители «грызут» вместе с «Петровной» – тоннелепроходческим комплексом диаметром 5,6 метра.

– Изначально «Петровну» готовили к проходке Красносельско-Калининской линии, но жизнь сложилась иначе, и в 2019 году она пришла работать на Лахтинско-Правобережную, – рассказывают в «Метрострое». – Щит этот для российского тоннелестроения абсолютно новый и уникальный: он был разработан в Туле на опытно-экспериментальном Скуратовском заводе специально под наш заказ. Первый участок шли не торопясь, со скоростью пять-шесть колец в сутки, проверяя работу всех систем и следя за состоянием режущего органа.

В пятно застройки попало не одно историческое здание Фото: Олег ЗОЛОТО

Монтажом щита круглые сутки занимаются сразу 50 специалистов: монтажники, электрики, гидравлики. Происходит это в монтажной камере под Театральной площадью, откуда «Петровна» вновь двинется в направлении Сенной. Перед второй проходкой ее немного модернизируют: в процессе работы выяснилось, что фракция разработанного щитом грунта слишком мелкая и сильно пылит, а это замедляет весь рабочий процесс.

Проходка 800 метров правого тоннеля займет несколько месяцев. Пройдя его, метростроители полностью соорудят тоннели на участке «оранжевой» ветки и смогут приступить к укладке путей. А чтобы подключить новые участки к действующей ветке, в районе «Спасской» придется еще немного поработать вручную.

Метростроители поселились на Театральной в 2016 году Фото: Олег ЗОЛОТО

– Новый участок никак не повлияет на состояние Мариинского театра, так как он находится в стороне, – поясняют в «Метрострое». – Под самой же Мариинкой никаких работ давно не ведется. Идут работы по проходке станционных тоннелей на «Театральной», которую мы должны соорудить без выхода на поверхность, но она расположена не под площадь, а под улицей Декабристов за Крюковым каналом.

Тем временем здание старой Мариинки переживает комплексное обследование, за которым следят несколько комитетов Смольного, Минкульт и все петербургское научное сообщество. Внутри театра установили датчики, по которым ситуацию мониторят в динамике. Завершиться обследование через две-три недели. В рамках него планируют изучить не только само здание, но и земляной слой под ним.

«Петровну» монтируют 50 человек. Фото: «Метрострой»

Ведут круглосуточный мониторинг и остальных зданий, попавших в пятно застройки. На сегодня, как подчеркнули в «Метрострое», никаких тревожных данных получено не было.