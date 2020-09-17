10 саженцев из дубравы императора Петра Великого высадили в порту ПНТ. Фото предоставлено компанией ПНТ.

17 сентября 2020 в порту на территории компании АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) появились десять саженцев из дубравы императора Петра Великого. Эти растения выращены из желудей, которые были собраны с дуба - дерева-памятника живой природы, произрастающего в Летнем саду с октября 1708 года. Сейчас возраст дуба более 360 лет – его сажали уже взрослым деревом.

Место для посадки дубков было выбрано неслучайно. Основатель видел Санкт-Петербург как мощный портовый город, именно через причалы которого происходил бы товарообмен России с другими странами.

- В ходе реставрации Летнего сада, мы определяли возрастные деревья, среди них есть дуб, которому более 360 лет, – рассказывает генеральный директор Государственного Русского музея Владимир Гусев. – Когда Петр I приехал осваивать Петербург, ему было 30 лет, а дубу – уже около 50. Император очень любил дубы и старался посадить их в местах, которые были ему особенно дороги. Во время посадки этих удивительных деревьев Петр I всегда думал о будущем России. Продолжая эту замечательную традицию программой «Всероссийская дубовая роща императора Петра Великого», мы планируем приблизится по количеству высаженных деревьев к цифре, близкой к его юбилею.

- Посадка на территории крупнейшего нефтяного терминала города 10 саженцев дубков из дубравы Петра Великого очень символична, - отметил председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин. - Российский император хотел сделать Петербург центром европейской торговли, и его мечта сбылась – город на Неве на протяжении уже более чем 300 лет является крупнейшим российским портом. Через несколько лет подросшие дубы будут видны не только сотрудникам терминала, но и экипажам проходящих по Морскому каналу судов.