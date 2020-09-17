Путешествия и бытовая техника: На что тратят бонусы клиенты ВТБ. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.

В этом году программе лояльности ВТБ исполнилось 7 лет, и банк решил узнать, на что чаще всего тратят свои «мультибонусы» участники программы. За последние два года самой популярной категорией программы стали путешествия. На покупку железнодорожных и авиабилетов, а также оплату отелей клиенты ВТБ направляют до 60% накопленных миль и бонусов. Самым популярным является перелет Москва-Сочи – за все время участники программы потратили на рейсы до главного черноморского курорта страны около 300 млн бонусов. Самый длинный и сложный перелет в одну сторону за бонусы был совершен из Иркутска во Владивосток через Санкт-Петербург и Новосибирск. В период самоизоляции расход бонусов на путешествия снизился до минимума, однако уже в июле доля этой категории восстановилась и сейчас составляет порядка половины от всех бонусных накоплений, а средний чек – порядка 15 тыс. рублей.

До 30% накопленной бонусной валюты участники программы лояльности тратят на покупку бытовой техники и электроники. Третье место по востребованности в «Мультибонусе» занимают сертификаты, на покупку которых тратится до 15% накопленных бонусов.

В последнее время набирают популярность экотовары и сертификаты в поддержку экологических проектов. В 2020 году в программе лояльности ВТБ появилась экопрограмма «Подари лес другу», которая позволяет направлять бонусные средства на восстановление российских лесов, пострадавших от пожаров. Также в «Мультибонусе» можно перечислить средства на проект «Миссия: Чистая вода», который реализуется вместе с Всероссийским обществом охраны природы и Mastercard и направлен на очистку водоемов России.

Кроме того, участники программы активно включились в новую игровую механику, которая стартовала 20 августа на сайте и в приложении «Мультибонус». Игру прошли уже более 165 тыс. клиентов, которые получили более 88 тыс. призов.

- За семь лет наша мультибонусная программа оформилась в полноценную экосистему предложений для клиентов банка. Вы просто оплачиваете картой свои повседневные покупки, а затем тратите накопленные бонусные вознаграждения на товары, путешествия, развлечения или благотворительность. Развитие маркетплейса для списания бонусов позволяет удовлетворять потребности самого широкого круга клиентов – как массового, так и премиум-сегмента. В ближайшее время мы планируем дополнить программу лояльности новыми возможностями по расходованию бонусов там, где удобно пользователям, - рассказал руководитель управления программ лояльности ВТБ Роман Синенко.

КОНКРЕТНО

ВТБ запустил программу лояльности 17 сентября 2013 года. За семь лет ее участниками стали 9 млн клиентов ВТБ, также в начале этого года программа стала доступна клиентам Почта Банка – этой возможностью воспользовалось уже свыше 1,7 млн человек. Самые активные участники – жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а также Иркутска, Краснодара, Новосибирска, Челябинска и Хабаровска.