К зиме готов: В Петербурге прошла промывка памятника Петру I

В Петербурге прошла промывка памятника Петру I. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Керхер».

К завершению сезона реставраторы Государственного музея городской скульптуры при поддержке компании «Керхер» провели работы по промывке памятника Петру I на Сенатской площади. Подобные совместные проекты, направленные на сохранение важнейших исторических памятников и архитектурных ценностей Северной столицы, проводятся не впервые. Ранее Музей городской скульптуры и компания «Керхер» промыли памятник А. С. Пушкину работы М. К. Аникушина на площади Искусств.

- Уход за памятниками должен быть эффективным, но щадящим и деликатным, - отмечает директор Музея городской скульптуры Владимир Николаевич Тимофеев. - Мы доверяем лишь качественному оборудованию и проверенным технологиям.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Керхер».

Памятник работы скульптора Этьена Фальконе высотой 10,4 м отлит из бронзы и базируется на гранитном основании. Для промывки сооружения реставраторы музея использовали аппарат сверхвысокого давления Kärcher с подогревом воды HDS 9/50 De Tr1. Благодаря функциям регулировки модель, способная подавать воду при температуре до 98°С под давлением 500 бар, работала в тщательно подобранном режиме. Деликатная чистка материалов осуществлялась под давлением 200 бар при температуре воды 30°С. При это расход воды составил около 500 литров.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Керхер».

- Я очень рад, что компания «Керхер» имеет возможность безвозмездно предоставлять оборудование для очистки памятников истории и культуры и работать в этом проекте совместно с экспертами Музея городской скульптуры. Мы гордимся тем, что техника Kärcher помогает сделать наш любимый город еще прекраснее, - отметил руководитель филиала «Керхер» в Санкт-Петербурге Вадим Голованов.