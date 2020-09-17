«Профессия – губернатор»: Александр Беглов ответит на вопросы

18 сентября исполняется ровно год с тех пор, когда Александр Беглов, победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга, вступил в должность руководителя города. Фото: Артем КИЛЬКИН

18 сентября в 22.00 в эфире телеканала «Санкт-Петербург» фильм «Профессия – губернатор». Большое интервью с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым, в котором он подвел итоги года работы на своем посту.

18 сентября исполняется ровно год с тех пор, когда Александр Беглов, победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга, вступил в должность руководителя города. 365 насыщенных делами и событиями дней, каждый из которых ставил перед губернатором и его командой новые вызовы и новые задачи.

В каком городе мы живем и какой город мы строим? Как Петербург пережил пик пандемии коронавируса и как приняли горожане жесткие меры борьбы с вирусом? Что означает для Александра Беглова быть губернатором Северной столицы? На эти и другие вопросы даст ответы глава Санкт-Петербурга 18 сентября в 22.00 эфире телеканала «Санкт-Петербург».