Шторм «Айла» идет на Санкт-Петербург: Эксперты рассказали, нужно ли его бояться

Синоптики объяснили, чем может быть опасен шторм «Айла», который придет в Санкт-Петербург вечером 17 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ждут страшной стихии. Мощный шторм «Айла», который обесточил больше 60 тысяч домов в Финляндии, снес на своем пути деревья и линии электропередач, сейчас надвигается в сторону Петербурга. Но беспокоиться, по словам специалистов, не стоит: к нам он придет в ослабленном виде.

- Во второй половине дня, с 18 часов, в западных районах Ленинградской области и чуть позднее в Петербурге ожидается ветер 15-20 метров в секунду. В некоторых местах обстановка будет не очень благоприятная: скорость ветра над акваторией Финского залива усилится до 20-24 метров в секунду, - поясняет ведущий синоптик города Александр Колесов.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями шторма Фото: СОЦСЕТИ

Специалист уверяет, что никаких последствий ждать не стоит: летающих знаков и остановок, поломанных деревьев и фонарей, мы не увидим. К тому же за ночь стихия окончательно ослабеет и в пятницу, 18 сентября, уже во второй половине дня ветра в Северной столице практически не будет.

До конца недели, конечно, на улице сохранится прохладная погода. Поэтому одевайтесь теплее и, выходя из дома, не забывайте прихватить зонтик. А уже на следующей неделе нас ждет настоящее бабье лето. В это пока трудно поверить, но солнца и тепла мы, петербуржцы, уж точно заслужили!