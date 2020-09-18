Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 18 сентября: массовое заражение воспитанников духовной академии

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 18 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» сделала подборку всех последних новостей о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 18 сентября 2020 года. За минувшие сутки в Северной столице опасную инфекцию диагностировали еще у 211 человек.

- Общее число зараженных с начала пандемии на данный момент достигло 40 099 человек. В числе выздоровевших числятся 27 506 (+107) пациентов. Смертей в общей сложности 2 725 (+24), - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Коронавирус подтвердился у 48 студентов духовной академии Санкт-Петербурга. Только одного из заболевших воспитанников госпитализировали в больницу, его состояние оценивают как средней тяжести. Всего же в академии проживает 200 студентов. Сейчас в учреждение направили партию медикаментов.

В Ленинградской области последние данные по коронавирусу следующие: всего заболевших 7 424 человек (+46). В числе выздоровевших - 5 309 (+27) человек, а умерших - 91 (+0).