«Авто Премиум» организует классные уроки ПДД для школьников. Фото предоставлено ГК «Авто Премиум».

В субботу, 26 сентября, «Авто Премиум» будет вновь принимать гостей. В этот раз – самых юных поклонников чешской марки. Специально для них три шоу-рума официальных дилеров ŠKODA в Санкт-Петербурге превратятся в игровые классные комнаты.

Здесь ребята, под руководством инструкторов, вместе со сказочными героями изучат основные правила ПДД, научатся управлять автомобилем и, конечно, повеселятся, ведь без этого жизнь очень скучная. И пусть пока первые автомобили – это мини ŠKODA, а дороги – игровая зона в шоу-румах, правила поведения на улицах и дорогах города самые настоящие и серьезные.

Фото предоставлено ГК «Авто Премиум».

Для ребят подготовят пять авторских мастер-классов на любой вкус. Под руководством изобретательных мастеров гости научатся рисовать скетчи – быстрые эмоциональные рисунки автомобилей, раскрасят холщовые сумочки, позанимаются скрапбукингом, изготовят нарядные закладки в учебники, и даже попробуют себя в роли флориста – вместе с мамой или папой создадут флорариум. А продукт совместного творчества можно будет забрать домой на память.

На классные уроки ПДД дилеры приглашают приехать всей семьей. Для родителей организуют тест-драйвы автомобилей всего модельного ряда ŠKODA, в которых смогут поучаствовать и дети, - для них на тест предлагаются детские автомобильные кресла на разный возраст.

«Авто Премиум» приглашает на уроки ПДД. Фото предоставлено ГК «Авто Премиум».

Для гостей будут организованы сладкие пит-стопы – индивидуальные ланч-боксы, а в паузах между серьезными занятиями – конкурсы и викторины с призами и сюрпризами. Чтобы уроки хорошо усвоились и запомнились, в каждом салоне разместят нарядную фотозону, где можно будет сделать семейное фото. Каждый юный гость получит памятный сувенир от «Авто Премиума», а по итогам мероприятия будет подготовлен видеорепортаж.

«Авто Премиум» проведет уроки ПДД 26 сентября 2020. Фото предоставлено ГК «Авто Премиум».

Но и это еще не все. В конце мероприятия состоится розыгрыш стильного самоката из коллекции ŠKODA. Чтобы принять участие в розыгрыше нужно будет пройти все пункты семейной программы и сделать отметки в маршрутном листе в любом из наших дилерских центров. Победитель будет выбран случайным образом.

Детская автошкола в «Авто Премиуме». Фото предоставлено ГК «Авто Премиум».

ВАЖНО!

Уроки проходят по предварительной записи с соблюдением всех санитарных норм и рекомендаций. Обязательно запишитесь на мероприятие в любой дилерский центр «Авто Премиум» по телефонам:

+7 (812) 326 26 79 (ул. Хасанская, д. 5). Время проведения уроков: с 11:00 до 13:00.

+7 (812) 702 10 02 (ул. Руставели, д. 25/2). Время проведения уроков: с 13:30 до 15:30.

+7 (812) 326 97 70 (пр. Энгельса, д. 35). Время проведения уроков: с 16:00 до 18:00.

Присоединяйтесь к группам «Авто Премиума» в социальных сетях Facebook, VK и Instagram.

* Реклама