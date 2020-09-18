Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Авто Премиум» организует классные уроки ПДД для школьников

Группа официальных дилеров SKODA «Авто Премиум» проведет в своих шоу-румах уроки ПДД и семейные мастер-классы
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
«Авто Премиум» организует классные уроки ПДД для школьников. Фото предоставлено ГК «Авто Премиум».

«Авто Премиум» организует классные уроки ПДД для школьников. Фото предоставлено ГК «Авто Премиум».

В субботу, 26 сентября, «Авто Премиум» будет вновь принимать гостей. В этот раз – самых юных поклонников чешской марки. Специально для них три шоу-рума официальных дилеров ŠKODA в Санкт-Петербурге превратятся в игровые классные комнаты.

Здесь ребята, под руководством инструкторов, вместе со сказочными героями изучат основные правила ПДД, научатся управлять автомобилем и, конечно, повеселятся, ведь без этого жизнь очень скучная. И пусть пока первые автомобили – это мини ŠKODA, а дороги – игровая зона в шоу-румах, правила поведения на улицах и дорогах города самые настоящие и серьезные.

Фото предоставлено ГК «Авто Премиум».

Фото предоставлено ГК «Авто Премиум».

Для ребят подготовят пять авторских мастер-классов на любой вкус. Под руководством изобретательных мастеров гости научатся рисовать скетчи – быстрые эмоциональные рисунки автомобилей, раскрасят холщовые сумочки, позанимаются скрапбукингом, изготовят нарядные закладки в учебники, и даже попробуют себя в роли флориста – вместе с мамой или папой создадут флорариум. А продукт совместного творчества можно будет забрать домой на память.

На классные уроки ПДД дилеры приглашают приехать всей семьей. Для родителей организуют тест-драйвы автомобилей всего модельного ряда ŠKODA, в которых смогут поучаствовать и дети, - для них на тест предлагаются детские автомобильные кресла на разный возраст.

«Авто Премиум» приглашает на уроки ПДД. Фото предоставлено ГК «Авто Премиум».

«Авто Премиум» приглашает на уроки ПДД. Фото предоставлено ГК «Авто Премиум».

Для гостей будут организованы сладкие пит-стопы – индивидуальные ланч-боксы, а в паузах между серьезными занятиями – конкурсы и викторины с призами и сюрпризами. Чтобы уроки хорошо усвоились и запомнились, в каждом салоне разместят нарядную фотозону, где можно будет сделать семейное фото. Каждый юный гость получит памятный сувенир от «Авто Премиума», а по итогам мероприятия будет подготовлен видеорепортаж.

«Авто Премиум» проведет уроки ПДД 26 сентября 2020. Фото предоставлено ГК «Авто Премиум».

«Авто Премиум» проведет уроки ПДД 26 сентября 2020. Фото предоставлено ГК «Авто Премиум».

Но и это еще не все. В конце мероприятия состоится розыгрыш стильного самоката из коллекции ŠKODA. Чтобы принять участие в розыгрыше нужно будет пройти все пункты семейной программы и сделать отметки в маршрутном листе в любом из наших дилерских центров. Победитель будет выбран случайным образом.

Детская автошкола в «Авто Премиуме». Фото предоставлено ГК «Авто Премиум».

Детская автошкола в «Авто Премиуме». Фото предоставлено ГК «Авто Премиум».

ВАЖНО!

Уроки проходят по предварительной записи с соблюдением всех санитарных норм и рекомендаций. Обязательно запишитесь на мероприятие в любой дилерский центр «Авто Премиум» по телефонам:

+7 (812) 326 26 79 (ул. Хасанская, д. 5). Время проведения уроков: с 11:00 до 13:00.

+7 (812) 702 10 02 (ул. Руставели, д. 25/2). Время проведения уроков: с 13:30 до 15:30.

+7 (812) 326 97 70 (пр. Энгельса, д. 35). Время проведения уроков: с 16:00 до 18:00.

Присоединяйтесь к группам «Авто Премиума» в социальных сетях Facebook, VK и Instagram.

* Реклама

БИЗНЕС-ПРЕСС

Рекомендуемые