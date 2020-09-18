Ездил к бабушке – иди к доктору: родители школьников из Петербурга жалуются, что их детей не пускают на занятия без справок от врача

Попасть к врачу порой не так-то просто Фото: Олег ЗОЛОТО

Не успели родители обрадоваться, что дети снова будут ходить в школу, а не учиться на удаленке, как на них свалилась новая напасть. Теперь если ребенок немного захандрил и остался дома или даже отсутствовал совсем по другой причине, без справки от врача его на занятия не пустят. Мол, докажите, что «короны» у вас нет. А справка эта, по словам родителей, как аленький цветочек – чтобы ее получить, нужно потратить уйму времени, ведь зачастую попасть на «выписку» можно только по талончику, который выдается на определенное время. «Комсомолка» пообщалась с родителями школьников и узнала, так ли все печально.

Как рассказала мама одного из учеников школы во Фрунзенском районе, раньше к тому, что ребенку нужно день-другой отсидеться дома, в учебном заведении относились с пониманием. Сейчас же даже если ученик с родителями уезжал к бабушке или на отдых, на урок без справки его не пустят.

В очереди за справкой можно провести несколько часов Фото: Олег ЗОЛОТО

- Причины не прийти в школу могут быть самые разные. У моего ребенка, например, хронический аденоидит, - рассказывает женщина. – И иногда нам один день дома необходим, чтобы понять, болезнь это или обострение. А теперь, получается так: допустим, у ребенка утром сопли, ты оставляешь его дома. Потом понимаешь, что это аллергия или еще что-то незаразное. Но ты не можешь просто так прийти в школу. Ты должен пойти к врачу и взять справку. А это не самое быстрое занятие. В результате мой ребенок просидел дома на неделю дольше, чем мы планировали.

По словам женщины, иногда, чтобы получить заветную справку, родителям приходится сидеть в очередях в поликлинике по несколько часов. К тому же и врачи перестраховываются и стараются подольше подержать детей дома. Кроме того, как признается наша собеседница, в каждой школе по-своему относятся к отсутствию детей на уроках.

- У нас, например, даже если по семейным обстоятельствам ребенок не пришел, это квалифицируется как болезнь, - поясняет женщина. – Но мне известно от знакомых, что в других школах можно два дня сидеть дома и приходить без справки, а где-то и вовсе спокойно отпускают по предварительному заявлению.

Относиться к здоровью детей в школах стали внимательнее Фото: Олег ЗОЛОТО

Как рассказали «Комсомолке» в комитете по здравоохранению, сейчас, когда на дворе бушует пандемия, следить за здоровьем детей в школах стали строже. А потому и правила, на невыполнение которых раньше закрывали глаза, теперь обязательны к соблюдению.

- Сейчас любое ОРВИ рассматривается как подозрение на коронавирус, - отметили в пресс-службе комитета. – И потому если у ребенка малейшее подозрение на это заболевание, ему приходить в школу нельзя. Мы знаем, что некоторые родители жалуются, ведь многие привыкли отправлять детей с соплями в школы и в сады, но в условиях пандемии нельзя такого допускать. Ведь любое ОРВИ сейчас может оказаться «ковидом». И поэтому родители заболевшего школьника не должны подвергать других детей риску.

Чтобы как-то ускорить процесс и побыстрее отправить ребенка в школу, некоторые родители стали отказываться от услуг педиатров в поликлинике и возят детей к своим врачам. По их словам, это помогает и очередей избежать, и быстрее получить необходимую справку.