ЖК Magnifika Residence стал лучшим проектом бизнес-класса в регионах России. Фото предоставлено компанией BONAVA.

Жилой комплекс Magnifika Residence в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга завоевал престижную федеральную премию PROESTATE&TOBY Awards 2020, став лучшим жилым проектом бизнес-класса за пределами Москвы. Это уже вторая федеральная награда ЖК Magnifika Residence за год. Напомним, в августе 2020 года, проект шведского девелопера Bonava был признан лучшим жилым комплексом бизнес-класса в Санкт-Петербурге по версии федеральной премии Urban Awards 2020.

Фото предоставлено компанией BONAVA.

- Проект Magnifika уникален - в непосредственной близости от центра города мы создаем современный, самодостаточный квартал в стиле Северной Европы с собственной инфраструктурой и атмосферой добрососедства. Это прекрасный пример девелопмента промышленной территории в духе мирового тренда технологического совершенствования производств и благоустройства городских пространств. Кроме того, мы благоустраиваем общественную пешеходную набережную, которая со временем станет центром притяжения для всего района, — рассказала генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург» Мария Черная.

Фото предоставлено компанией BONAVA.

В профессиональной премии PROESTATE&TOBY Awards ежегодно участвуют сотни проектов из разных регионов России. Жюри выбирает лучших девелоперов жилой и коммерческой недвижимости в 75 номинациях. Эксперты оценивают все этапы реализации: от глубины проработки концепции и расположения площадки до архитектурного решения, планировок квартир, качества строительных материалов, энергоэффективности и стратегии управления домами после их ввода в эксплуатацию.