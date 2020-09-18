Шторма не будет: страшная «Айла» растеряла силы по дороге в Санкт-Петербург из Финляндии

Шторма в Петербурге не будет, а погода наладится. Фото: Олег ЗОЛОТО

Шторм, которым пугали петербуржцев на пятницу, отменяется. Грозная «Айла», натворившая бед в Финляндии, растеряла все силы по пути и добралась до России кроткой, как котенок. Небольшое усиление ветра в городе и области синоптики еще прогнозируют, но даже закрытые с утра сады и скверы открывают, не дождавшись шторма. Распогодилось.

- «Айла» не проявила себя в Петербурге и Ленинградской области так, как в Финляндии. Для нас вообще опасны западные ветра, которые вызывают нагонную волну, поднимается уровень воды и приходится закрывать дамбу. До этого не дошло. Штормового ветра больше не ожидается. Циклон, который стоял у города, уходит на восток. Погода начнет налаживаться, осадков не будет, выглянет солнце, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Со следующей недели в городе начнется бабье лето. Фото: Олег ЗОЛОТО

Конечно, отдельные порывы до 15 метров в секунду еще возможны, но больше в прибрежных района. Да и температура пока останется не слишком высокой – на ближайшие выходные обещают +8…+10 ночью и +12…+14 днем. Зато уже со вторника в Петербург вернется лето. Бабье лето.

- Придет очень приятная осенняя погода без осадков, с солнцем. Днем воздух будет прогреваться до +16...+18 градусов, а иногда даже и до +20. Причиной станет приход теплых воздушных масс из Южной Европы, - заверяет специалист.

Впрочем, бабьего лета еще надо дождаться, а по в городе хоть и ясно, но прохладно. Термометры показывают всего +12 градусов, а в ночь на воскресенье в Ленинградской области даже ждут заморозки.