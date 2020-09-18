Депутаты Санкт-Петербург обсудили «балконную амнистию» вместе с горожанами

"Балконную амнистию" обсудили с горожанами. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На заседании комитета по законодательству петербургского ЗакСа 18 сентября депутаты и чиновники профильных ведомств встретились с горожанами. Обсуждали они «балконную амнистию». А точнее корректировки, которые предстоит внести, чтобы она заработала так, как было изначально задумано.

Так, депутаты уже внесли новый законопроект, который защитит горожан от требований управляющих компаний демонтировать за свой счет несогласованное остекление балконов, сделанное до 11 января 2020 года. Делать они это обязаны по городскому закону о благоустройстве, который в том числе призван защитить внешний вид фасадов от незаконных конструкций.

Однако петербуржцы уже не раз поднимали вопрос о том, что согласовать остекление в индивидуальном порядке практически невозможно. А демонтаж, который требуют из сделать, выходит в копеечку.

– В качестве компромиссного варианта решения этой проблемы члены комитета по законодательству предложили рассмотреть возможность разработки и применения типовых проектов остекления балконов и лоджий во время капитального ремонта домов массовых серий. Также депутаты отметили, что защита интересов граждан является абсолютным приоритетом в работе городского парламента, – отметили в пресс-службе ЗакСа.

Сейчас решено создать рабочую группу, чтобы усовершенствовать законопроект ко второму чтению.

– Надо подготовить такие изменения, которые позволят закрыть этот вопрос раз и навсегда, – подчеркнул председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.