Восемь детей отравились парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге

Восемь детей отравились хлором в бассейне в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Восемь детей отравились хлором в бассейне, расположенном в фитнес-центре на улице Ярослава Гашека, 17 литера А. По информации от петербургской станции скорой помощи, произошли выбросы паров удушливого газа. В результате ЧП пятерых детей срочно госпитализировали в больницу. Состояние троих из них оценивают как средней степени тяжести, остальные двое – с легкими травмами.

- Еще трое ребят отказались от госпитализации. Их состояние оценивают как легкой степени тяжести. У всех пострадавших выявили ингаляционное отравление парами хлора. Детям от 7 до 8 лет. Только один взрослый, ему 15, - сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь городской станции скорой помощи Светлана Вахрушева.

Однако, по информации источника «КП-Петербург», выброса хлора в бассейне не было. Рассматривается вариант, что произошло «нарушение концентрации вещества». Точную причину происшествия все еще устанавливают специалисты. Сейчас инцидентом занялись в прокуратуре Санкт-Петербурга. В проверке надзорного ведомства участвуют сотрудники Роспотребнадзора и следственных органов.

- Обстоятельства инцидента выясняются. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования решится по итогам проверки, - добавили в прокуратуре.

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