Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 19 сентября: продление запретов по октябрь и вспышка инфекции в гимназии

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 19 сентября 2020 года.

«Комсомолка» собрала все важные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро субботы, 19 сентября 2020 года. За прошедший день в Северной столице опасную инфекцию выявили еще у 206 человек.

- Общее число зараженных с начала пандемии сейчас достигло 40 305 человек. В числе выздоровевших пока что 27 610 (+104) пациентов. Смертей в общей сложности 2 744(+19), - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В Санкт-Петербурге продлили многие ограничения по коронавирусу до 11 октября 2020 года. Среди них, например, масочный режим и соцдистанция. А вот работу оздоровительных лагерей и вовсе прикрыли до конца года. Также появился новый запрет – детей нельзя водить в театры и кино группами.

В гимназии №505 Центрального района произошла вспышка коронавируса. Под «прицелом» инфекции оказалось несколько шестиклассников. Кабинеты, где учились ребята, пока что продезинфицировали. Не исключены, что несколько классов школы отправятся на дистанционное обучение.

К слову, Роспотребнадзор не исключил, что городские учебные заведения придется закрыть, если эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге ухудшится. Но сейчас таких предпосылок нет.

Что касается ситуации по коронавирусу в Ленобласти, то она следующая: всего зараженных 7 468 человек (+44). В числе выздоровевших - 5 334 (+25) человек, а умерших - 91 (+0).