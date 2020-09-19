Северные олени бегали по КАДу в Санкт-Петербурге

По Кольцевой дороге бегали северные олени. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двух северных оленей, бегавших по Кольцовой автодороге Санкт-Петербурга, заметили днем 19 сентября. Пара не совсем привычных для города животных скакала по трассе у развязки с Выборгским шоссе. По счастью, под колеса машин олени не попали.

- Далее они побежали по съезду на само Выборгское шоссе, после чего скрылись в лесу, - сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» водители, снявшие инцидент на видео.

Животные едва не угодили под колеса машин. Фото: "Мегаполис" / vk.com/spb_today

В комментариях мнения пользователей соцсетей разделились. Одни радовались богатому животному миру Петербурга: на дорогах можно увидеть не только лис или лосей, но и кабанов. А другие отмечали, что при столкновении с тем же лосем, радости будет мало. Кроме опасности для жизни человека и разбитой вдребезги машины, надо будет компенсировать ущерб природе за погибшее животное.

Для лося, к примеру, это 80 тысяч, а беременная лосиха будет «стоить» в пять раз больше.

Водители отмечают, что КАД или некоторые участки платной трассы М-11 «Нева» Москва-Петербург не имеют защитной сетки, которая ограждает дорогу от животных.

Что касается оленей, то они могли сбежать из частного зоопарка. Некоторые петербуржцы предположили, что это Санта-Клаус растерял свою упряжку, а третьи считают, что «оленей» на дорогах и без того хватает. Правда, двуногих и сидящих за рулем.

- Тот редкий момент когда фраза «олени на дороге» относится к животным, - шутят горожане.