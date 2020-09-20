Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 20 сентября: больше 10 тысяч больных в активной фазе и новый прирост смертности

Мемориал погибшим врачам остается самым скорбным напоминанием, что опасность близко. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией с распространением инфекции COVID-19 и собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро воскресенья, 20 сентября 2020 года.

- За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 212 человек. Общее число зараженных с начала пандемии сейчас достигло 40 517 горожан, - сообщает информационный центр Оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в России.

По этому показателю Северная столица остается на третьем месте в стране после Москвы и Подмосковья. А вот по количеству смертельных исходов Петербург прочно стоит на печальном втором месте. За время пандемими в городе скончались 2 762 человека. За сутки скорбное число выросло на 18 смертей.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге. Фото: Яндекс.

Но есть и хорошие новости. Так, за прошедшие 24 часа врачи выписали еще 107 бывших пациентов. А всего от коронавируса излечились уже 27 717 горожан. Однако пока прирост больных вдвое превышает число выздоравливающих. Количество тех, кто находится в активном состоянии болезни, превысило 10 тысяч человек (10 038).

В Ленинградской области ситуация по коронавирусу на утро 20 сентября следующая: всего зараженных 7 519 человек (+51). Выздоровели уже 5 358 пациентов (+24), а скончался 91 житель региона. Этот показатель остался неизменным.