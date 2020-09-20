Шла из гостей и потеряла ребенка: горе-мать брошенной полуторагодовалой девочки не помнит, как оставила малышку на улице

Девочка сидела в открытой коляске без еды, воды и игрушек Фото: Олег ЗОЛОТО

Шокирующая история произошла в воскресенье в Северной столице. Местный житель, который ночью возвращался домой, заметил на дороге странный предмет. Только подойдя поближе мужчина понял, что перед ним – детская коляска, в которой сидит напуганная маленькая девочка. На вид ребенку было не больше полутора лет. Малышка находилась на улице совершенно одна, родителей рядом не наблюдалось. Едва оправившись от потрясения, спаситель девочки сразу же вызвал стражей порядка.

- Обнаружив ребенка, мужчина незамедлительно обратился в полицию. Стражи порядка сразу выехали на место, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Девочку госпитализировали в медицинское учреждение.

Как рассказывают очевидцы, коляска малышки была открыта, девочка сидела в ней без еды, воды и игрушек. Но только полицейские успели забить тревогу и кинуться на поиски горе-родителей, как нерадивая мать объявилась сама. Но и тут все не слава богу.

Утром 20 сентября женщина позвонила по телефону 112 и сообщила, что потеряла коляску с ребенком. Мать брошенной девочки рассказала, что ночью вместе с дочкой возвращалась домой из гостей в Мурино. Однако, как потеряла малышку, она объяснить не смогла. Пояснила лишь, что больше ничего не помнит.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.