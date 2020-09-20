Нужен тот, кто разнообразит игру «Зенита»: экс-футболист сине-бело-голубых высказался о желании клуба купить Джесси Линграда

По мнению Алексея Стрепетова, "Зениту" нужен футболист, который разнообразит игру Фото: Александр ГЛУЗ

В футбольной среде кипят спортивные страсти – два клуба: «Тоттенхэм» и «Зенит» хотят приобрести в свою команду английского игрока Джесси Лингарда. Сейчас 27-летний англичанин играет за «Манчестер Юнайтед», но совсем скоро может покинуть легендарную команду. Об этом рассказал американский спортивный канал ESPN.

Известно, что «Тоттенхэм» является первым претендентом на полузащитника Линграда, который в текущем сезоне участвовал в 39 матчах, забил 4 гола и сделал две результативные передачи. Клуб уже готов заплатить за него 30 миллионов фунтов. Вторым в списке тех, кому может достаться англичанин, значится петербургский «Зенит».

Как рассказал «Комсомолке» бывший полузащитник сине-бело-голубых Алексей Стрепетов, на данный момент «Зенит» хорошо укомплектован для Российской премьер-лиги, однако красивую игру, которую так любят болельщики, увидеть можно не всегда.

- Я не удивлюсь, если в скором времени в «Зените» появятся два новых игрока, - говорит он. – По моему мнению, нам нужен еще один центральный защитник, а также диспетчер, который разнообразил бы игру «Зенита». Ведь она сейчас так читаема и многие к ней уже приспособились. Сейчас многие понимают, как закрыть Дриусси, как сыграть против Малкома, как перекрыть тандем Азмун-Дзюба.. И потому нам нужен игрок, который бы мог сделать острую передачу, забить сам и, наконец, начать креативную игру. Я думаю, такой футболист украсил бы нашу команду.

Напомним, накануне игра между петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом» закончилась ничьёй. Счет составил 1:1. Со стороны сине-бело-голубых мяч в ворота соперников отправил Артем Дзюба.