Угрожал ножом полицейским, и им пришлось стрелять: в Петербурге задержали дебошира, который забаррикадировался в собственной квартире

Мужчину с ранением ноги доставили в больницу Фото: Олег ЗОЛОТО

Пьянка на Витебском проспекте в Петербурге чуть не обернулась трагедией. Мужчина, который, предположительно, страдает психическими расстройствами, напал на своего соседа, а потом отправился в свою квартиру и забаррикадировался. Полицейским, которые незамедлительно прибыли на место, дебошир начал угрожать ножом. В результате, стражам порядка ничего не оставалось, как выстрелить в пьяного нарушителя. Серьезных травм мужчина не получил – полицейские ранили его в ногу.

- Нападавший стал оказывать активное сопротивление и угрожать ножом, прибывшим на место сотрудникам полиции, - пояснил в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. - В соответствии с законом «О полиции» правоохранители применили табельное оружие. Мужчине была незамедлительно оказана медицинская помощь. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщают полицейские, прежде, чем выставить в своей квартире «кордон», 33-летний мужчина, будучи в гостях у соседа, поругался с ним и ударил бедолагу ножом. После чего как ни в чем не бывало вернулся к себе домой. Там, по одной из версий, его ждала мама. Когда полицейские узнали, что у забаррикадировавшегося дебошира в квартире находятся люди, то решили применять табельное оружие. Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.