Ректор ГУАП Юлия Антохина: Мы развиваем профессии, ответственные за новую промышленную революцию

Очередной «Совет ректоров» собрал в радиостудии «Комсомольской правды» представителей ГУАП. Фото: Андрей ГАШЕВ

В следующем году один из ведущих вузов Северной столицы - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения - отпразднует 80-летие. За это время из небольшого учебного заведения ГУАП вырос в исследовательскую площадку, разработки которой известны всему миру, а студенты и выпускники создают будущее страны. О том, какие проекты реализует вуз и как ему удается растить востребованные на рынке труда кадры, в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказали ректор ГУАП Юлия Антохина, директор Инженерной школы ГУАП Сергей Соленый, доцент кафедры инноватики и интегрированных систем качества Наталья Жильникова, а также директор Института аэрокосмических приборов и систем Николай Майоров.

В следующем году вуз отметит 80-летие. Фото предоставлено ГУАП.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ВУЗА И РАБОТОДАТЕЛЯ

- Как менялся ГУАП на протяжении 80 лет?

Юлия АНТОХИНА: - В 40-е годы прошлого века, когда ГУАП был только основан, вуз считался узкопрофильным. Обучение было связано с развитием авиации и космоса. Пережив несколько этапов развития, смену страны и эпохи, мы смело можем сказать, что ГУАП сегодня - это современный многопрофильный университет. Мы развиваем профессии, которые встраиваются в цифровой мир, являются участниками промышленной революции и формирования индустрии 4.0. Сейчас мы готовим кадры не только для аэрокосмической отрасли, но и для других областей. За последние несколько лет в ГУАП появились новые факультеты и институты, а также направления подготовки. Сегодня в нашем вузе их 123.

- ГУАП - вуз, который сегодня формирует рынок труда. О каких тенденциях мы можем говорить?

Николай МАЙОРОВ: - Если выделять основные тренды, то можно сказать, что до недавнего времени требовались инженеры, способные решать определенные задачи на конкретном предприятии, вести конструкторскую документацию. В России и сегодня одно из лучших инженерных образований, однако колоссальные изменения последних лет вынуждают работодателей внедрять новые технологии. И здесь вузы и индустриальные партнеры работают сообща, чтобы наши выпускники как можно быстрее интегрировались в рабочую среду. При этом молодые специалисты должны не только выполнять порученные задачи, но и предлагать новые оптимизационные решения. В этом направлении наш университет совершил колоссальный прорыв. У нас создана Инженерная школа, также мы работаем в направлении future skills.

Новые профессии ГУАП: полезно для общества, интересно для студентов. Фото предоставлено ГУАП.

- Какие профессии востребованы сейчас и какие будут востребованы в будущем?

Сергей СОЛЕНЫЙ: - Есть несколько механизмов появления и развития современных профессий. Один из основных - запрос индустриальных и технологических партнеров. Второй - создание профессий в научной среде. Сегодня в ГУАП развиваются профессии индустрии 4.0. В их число входит и робототехника, которая сейчас у всех на слуху. На сегодняшний день наш университет занимает лидирующие позиции в этой сфере. Второе направление - искусственный интеллект. Сюда входят все профессии, связанные с ИИ и его применением в сфере интернета вещей. Третье - профессии, связанные с беспилотными авиационными системами, которые позволяют обеспечить существование современного общества даже в рамках пандемии. Так, сегодня с помощью дронов пытаются измерять температуру во время массовых скоплений людей. Мы работаем над разработкой подобных систем и не только.

В университете активно работают над разработкой беспилотных систем. Фото предоставлено ГУАП.

ТЕХНОЛОГИИ В КАЖДЫЙ ДОМ

- А чем занимаются студенты на кафедре инноватики и интегрированных систем качества?

Наталья ЖИЛЬНИКОВА: - У нас на кафедре три направления подготовки: управление качеством, инноватика, техносферная безопасность. Я руковожу техносферной безопасностью. Если говорить простыми словами, то это инженерная защита окружающей среды, которая невозможна без внедрения инновационных технологий. Наиболее интересные и востребованные наши разработки - междисциплинарные исследования по ряду актуальных тем. В их числе экологический мониторинг с дистанционным зондированием Земли, управление природно-техническими системами, урбоэкология, переработка отходов. Например, в настоящий момент мы разрабатываем решения по сокращению химических веществ в урбоэкосистемах для оздоровления городской среды. Это соответствует как мировой, так и национальной исследовательской повестке.

Защищать планету студенты ГУАП учатся, в том числе, в лаборатории воды.Фото предоставлено ГУАП.

- Мы часто слышим про умные технологии и передовые специальности. Как это применимо в обычной жизни?

Сергей СОЛЕНЫЙ: - Вы правы, не все люди знают, как такие разработки влияют на нашу жизнь. А ведь их можно применять в очень многих сферах. Например, людям с ограниченными возможностями новые современные технологии позволяют решить их повседневные проблемы. У нас были интересные проекты, связанные с разработкой роботизированных протезов, которые помогали людям в быту. Они были отмечены на российском и международном уровнях.

Одна из разработок университета в области робопротезирования. Фото предоставлено ГУАП.

- Какие проекты вы реализуете в области аэрокосмических технологий?

Николай МАЙОРОВ: - Наш университет - основоположник тенденций в авиации и космонавтике. Первые беспилотники появились именно в стенах ГУАП. Сейчас у нас в вузе создана уникальная лаборатория беспилотных авиационных систем, которая включает исследовательскую лабораторию полного цикла. Там студент, придумавший новое воздушное средство, ракету или беспилотник, может провести исследование - от идеи до реального моделирования на студенческом летном поле. Это единственная подобная лаборатория среди вузов Санкт-Петербурга.

Сейчас в вузе создана уникальная лаборатория беспилотных авиационных систем. Фото предоставлено ГУАП.

НА ЗАМЕТКУ

Как коронавирус отразился на старте учебного года?

Юлия АНТОХИНА, ректор ГУАП:

- В целом система высшего образования в нашем городе выдержала все трудности прошлого учебного года. Сейчас есть некоторые новшества, связанные с пандемией, но процесс обучения традиционно стартовал 1 сентября. Студенты из России благополучно прошли заселение в общежитие, учеба у них уже началась. Иностранные студенты по понятным причинам пока находятся у себя дома, на родине. Для них процесс обучения сейчас проходит дистанционно.