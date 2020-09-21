В Петербурге наградили лучших представителей сферы красоты и здоровья

Награждение Top brands & persons «The Best». Фото: предоставлено организаторами/Екатерина Хамзина.

В Северной столице состоялась VIII Церемония награждения лучших компаний и персона в сфере красоты и здоровья «Top brands & persons «The Best». Событие прошло на одной из самых уютных площадок города – в «Особняке Глуховского».

Оргкомитет Премии представил общественности ТОП-22 лучших персон и компаний из разных городов России. Специальными гостями Церемонии в этом году стали Гоша Куценко и Мила Соловьева. Награды, по традиции, вручали в трех блоках: гран-при, здоровье и красота.

Церемония прошло 10 сентября. Фото: предоставлено организаторами/Екатерина Хамзина.

В Первом блоке награды удостоились Гоша Куценко (награду за него получала Алина Новожилова, волонтёр фонда «Шаг вместе», Мила Соловьева (Москва), Елена Кузнецова (Москва), Алена Рошаль (Тампере, Финляндия), Алексей Демидов (Санкт-Петербург).

Во втором блоке - «здоровье» - награду получили Екатерина Сарбучева (Москва), Светлана Ромашова (Санкт-Петербург), Эльчин Аббасов (Санкт-Петербург), Екатерина Искра (Санкт-Петербург), Вера Милюкова и ее центр косметологии SBC (Санкт-Петербург), Юлия Чижова (Санкт-Петербург), Малика Абдушукурова (Санкт-Петербург).

В третьем блоке «красота» наградили Ирину Волкову и ее Школу по мануальному татуажу (Санкт-Петербург), Ани Барсегян (Санкт-Петербург), Анну Гайдаш и Ольгу Стразд (Республика Беларусь), Елену Волкову (Ярославль), Екатерину Зимкину (Сочи), Елену Головину (Котлас), Алену Кротову (Пермь).

Программа была насыщена не только вручением премий, но и креативным модным показом от бутика итальянской одежды, выступлением артистов и розыгрышем призов от партнеров и спонсоров.