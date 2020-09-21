Концепцию благоустройства Александровского парка «похоронили заживо»

В последний раз Александровский парк капитально ремонтировали в 2002 году. Фото: Концепция СПбГАСУ

О том, что Александровский парк превратится в «Зеленый перстень» – современную и удобную зеленую зону, – сообщали еще в 2017-ом. Среди архитекторов провели масштабный конкурс. Но пословица «обещанного три года ждут» в случае с Александровским не сработала: на дворе 2020-ый, а благоустройство парка не началось даже на бумаге.

«ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРСТЕНЬ»

Закрытый архитектурный конкурс концепции благоустройства Александровского парка Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) объявил по поручению губернатора в марте 2017 года. Целью было облагородить один из старейших парков города, который притягивает туристов, студентов, пассажиров станции метро «Горьковская», посетителей Сытного рынка, а также гостей Ленинградского зоопарка, Артиллерийского музея и других организаций культуры. Конкурс стал прецедентом: КГА, Комитет по охране памятников и градозащитники, наконец, договорились между собой и объединили усилия с архитекторами-профессионалами.

Архитекторы предлагали парку многоуровневое освещение и «полезные» крыши. Фото: Концепция СПбГАСУ

В шорт-лист вошли пять конкурсантов. За три месяца творческим коллективам предстояло разработать концепцию по непростому ТЗ: парк нужно было не только осовременить и зонировать, но и сохранить на нем памятники, продумать транспортные и пешеходные связи, прикинуть месторасположение парковок. Все пять концепций собрали в выставку, которую посетил и Георгий Полтавченко.

Лучшей признали концепцию под названием «Зеленый перстень», разработанную коллективом Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ). Авторы предложили восстановить элементы исторического облика парка, отреставрировать здания театров «Балтийский дом», «Мюзик-холл», Планетария и Ортопедического института, частично воссоздать историческое мощение и сохранить зелень.

Набережные планировали превратить в зоны отдыха. Фото: Концепция СПбГАСУ

– Концепция предусматривает четыре автомобильные парковки, – сообщали в КГА. – Две – это автоматизированная парковка на 430 машиномест по улице Блохина, устроенная путем реконструкции дома с сохранением фасадов, и полузаглубленная парковка на 170 машиномест на Сытном рынке на месте сносимых временных торговых павильонов. Две другие парковки – у здания «Мюзик-холла» и подземный паркинг на месте сносимых АЗС и ресторана.

Крыши парковок предлагали задействовать по максимуму под проведение мероприятий. Кстати, Сытнинскую улицу хотели превратить в пешеходную, а на одноименной площади построить светодинамический бесчашный фонтан. Особое внимание уделили пешеходным и транспортным потокам: проезд через парк собирались перекрыть, а для лучшей связи парка с соседними достопримечательностями намеревались соорудить временный мост через Кронверкский проток и проложить люминесцентные велодорожки.

По задумке, обновленный парк смог бы активно «работать» и в холодное время года. Фото: Концепция СПбГАСУ

В результате Александровский парк стал бы не просто транзитной зеленой зоной у метро, а полноценной частью пешеходного маршрута от крейсера «Аврора» до Крестовского острова – того самого, в рамках которого создают «Тучков буян».

РАЗ В ПОЛВЕКА

Весной 2017-го администрация Петроградского района радостно сообщала о грядущем преображении парка по проекту ГАСУ. Но вскоре «концепцию похоронили заживо».

– Почему – можно только догадываться, – поделилась с «Комсомолкой» один из авторов концепции, доцент кафедры дизайна архитектурной среды ГАСУ, архитектор Светлана Данилова. – Просто на реализацию таких концепций нужна политическая воля: нужно учитывать мнение граждан, искать финансирование. Да, концепция была разработана при предыдущей администрации города, но ведь она не утратила своей актуальности. К тому же, других предложений о благоустройстве парка я пока не встречала, а состояние территории за эти годы стало еще хуже.

Парк зонировали и теснее связали с ближайшими достопримечательностями. Фото: Концепция СПбГАСУ

«Комсомолка» решила поинтересоваться в Смольном, по каким причинам победившей концепции так и не дали переродиться в проект. В КГА сообщили, что, хотя конкурс и проводили они, «за реализацию концепции отвечает Комитет по благоустройству», который и следит за состоянием парка.

– Концепция не была согласована, – сообщили в Комитете по благоустройству. – Ответственный исполнитель поручения губернатора, в рамках которого был объявлен конкурс КГА, – Комитет по культуре.

В Комитете по культуре пояснили, что никакого отношения к конкурсу не имеют: с участием ведомства разрабатывалась только «отдельная концепция, не в рамках конкурса, еще в 2016 году, но она была отметена еще на этапе подготовки».

Над концепцией работали три месяца. Фото: Концепция СПбГАСУ

Примечательно, что Александровский парк, по данным Комитета по благоустройству, «был капитально отремонтирован за счет средств городского бюджета в 2002 году, а в настоящее время его территория и зеленые насаждения находятся в удовлетворительном состоянии».

– По закону, для поддержания объектов в границах территорий зеленых насаждений общего пользования в удовлетворительном состоянии нужно проводить работы по их восстановлению и переустройству каждые 50 лет, – добавили в ведомстве.

Особое внимание уделили пешеходным и транспортным потокам. Фото: Концепция СПбГАСУ

Планируют ли благоустраивать Александровский в ближайшие годы или, по крайней мере, раньше 2052-го, ни в одном ведомстве «Комсомолке» объяснить не смогли. К слову, победитель городского конкурса концепций в награду получил 1,3 миллиона рублей, а четверо финалистов – по четыреста тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»:

Александровский парк – один из первых публичных парков Санкт-Петербурга, разбитый на месте бывшего гласиса (насыпи) Петропавловской крепости. Задуман еще Александром I, по желанию которого архитектор Адам Менелас в 1820-х создал первоначальный проект парка. Но осуществить его не удалось из-за кончины императора. 6 февраля 1842-го по велению Николая I парк нарекли Александровским. С тех пор создавался и дополнялся по частям, в связи с чем единое пространство так и не было сформировано.