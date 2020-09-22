Каким критериям должна соответствовать качественная новостройка

Профессионалы рынка недвижимости расскажут об особенностях рынка новостроек Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Недвижимость - это специфический товар. Ее нельзя сдать обратно, если не понравится, нельзя обменять. Поэтому покупать квартиру нужно по принципу «семь раз отмерь, один отрежь». Только вот опыта в выборе и сравнении жилых комплексов у наших соотечественников нет, ведь недвижимость многие покупают раз или два в жизни. Поэтому обыватель теряется и не может сориентироваться, на что именно ему нужно смотреть при выборе жилья. Все знают, что прежде всего стоит обращать внимание на репутацию, надежность, правоустанавливающие документы. Но это далеко не единственные характеристики, от которых зависит комфорт будущего проживания.

Трансляция онлайн-конференции пройдет 22 сентября в 13.03 часов.

Что еще влияет на качество жизни в новом доме? Сколько может стоит качественная недвижимость? Где в Петербурге искать оптимальное сочетание цены и качества жилья? На эти и другие вопросы в прямом эфире «Комсомольской правды» ответят наши эксперты:

- генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Денис Заседателев;

- генеральный директор «Агентства недвижимости» ГК КВС Анжелика Альшаева.

Профессионалы рынка недвижимости расскажут об особенностях рынка новостроек Петербурга и дадут практические советы по выбору жилья.

Трансляция онлайн-конференции пройдет 22 сентября в 13.03 часов на сайте spb.kp.ru и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге».