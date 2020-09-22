Фальсификат и вредные жиры: Какое сливочное масло и маргарин не прошли проверку в Санкт-Петербурге

Специалисты проверили спреды, маргарин и масло сливочное и ужаснулись. Фото: Евгения ГУСЕВА

Настоящего сливочного масла на прилавках Санкт-Петербурга почти нет. Такой вывод сделали специалисты «Общественного контроля», проверив несколько образцов жировых продуктов. Лабораторно они исследовали десять пачек – спреды, маргарин и масло сливочное.

Изучили эти образцы на так называемые трансизомеры жирных кислот (или трансжиры). Появляются они как побочка в пищевой промышленности, когда растительные масла переводят из жидкого состояния в твердое. Трансжиры вредны, именно поэтому к ним было такое пристальное внимание.

– Организм человека не усваивает трансизомеры. В итоге они откладываются на стенках сосудов, повышая риски атеросклерозов, инфарктов, инсультов, тромбообразования, – объясняет главный специалист-диетолог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доцент кафедры гигиены питания СЗГМУ им. И.И. Мечникова, доктор медицинских наук Лариса Мосийчук.

Помимо сердечно-сосудистых заболеваний, трансизомеры могут способствовать развитию диабета второго типа, ожирению, а также плохо влияют и на органы пищеварения, которые участвуют в переработке жира, – печень и поджелудочную железу. Согласно техническому регламенту, трансизомеров в масле должно быть не больше 2 процентов. Чтобы снизить их содержание в продукте, производители часто используют вместо подсолнечного масла пальмовое. Однако к нему тоже есть вопросы, ведь организм человека его тоже плохо усваивает.

– Пальмовое масло в жидком виде действительно содержит полезные для организма компоненты. Однако после добычи, перед транспортировкой, оно перерабатывается и превращается в неудобоваримый для организма продукт, – отмечает гастроэнтеролог высшей категории Ольга Моденова.

Фальсификат нашли специалисты во время проверки масла, спреда и маргарина на прилавках Петербурга. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

БЕЗ МОЛОКА

Что касается трансжиров, тут петербуржцы могут быть спокойны. Ни в одном образце не нашли превышения в 2 процента. Однако к одному продукту все же появились вопросы: на пачке маргарина «Дмитровский» было указано, что трансизомеров должно быть 0,5 процентов, а по факту оказалось 1,43. Другая сторона вопроса – пальмовое масло. Оно ожидаемо доминирует в образцах, о чем многие производители на упаковке вообще не говорят. Указали в составе пальмовое масло только два производителя.

Худшим образцом оказалось масло сливочное «Масленица» – его вообще признали фальсификатом. Там вообще не нашли молочного жира, а вкус и запах назвали пустым.

Слабовыраженные вкус и запах оказались и в образце спреда «Крестьянское»: массовая доля жира, заявленная на упаковке, оказалась в нем значительно ниже. Такая же ситуация была с еще тремя образцами. Кроме того, экспертам не понравился цвет маргарина «Чудесница», а также консистенции маргаринов «Господин Пышнов» и «Дмитровский». Таким образом, пять образцов из десяти не соответствовали нормативным документам.

А ЧТО ПОКУПАТЬ?

Остальные пять образцов особых нареканий у экспертов не вызвали. Так что покупать можно спреды растительно-жировые «Крестьянский сливочник» ,«Кремлевское», «Ильинское 95», маргарин для выпечки «Пышка» ТМ «UPFIELD», а также и специализированный пищевой продукт для диетического профилактического питания «Деревенские мотивы». Правда, на последний образец нужно обратить внимание с некоторой оговоркой.

- Образец «Деревенские мотивы» назвать диетическим никак нельзя, - отмечает диетолог, врач-психотерапевт Андрей Бобровский. - Любые жидкие растительные масла, которые перевели в твердое состояние, ничего хорошего здоровью человека принести не могут. Тропические масла, которые содержатся в такой продукции, вредны, прежде всего, высоким содержанием насыщенных жиров, поскольку увеличивают риски заболеваний сердечно-сосудистой системы. Даже наличие в составе этого продукта витамина Е не должно быть основанием для признания его диетическим.