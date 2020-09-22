Больше половины предпринимателей заявили о падении выручки в августе 2020 года

Согласно Индексу RSBI 60% предприятий малого и среднего бизнеса отметили падение выручки в августе 2020 года, однако, этот показатель на 9% меньше, чем в предыдущем месяце. В целом же деловая активность бизнеса в августе 2020 года возобновила рост и составила 47 пунктов, превысив показатели июля, что говорит о позитивной динамике в настроениях предпринимателей.

Сравнение данных за август с показателями марта также свидетельствует об осторожной тенденции к росту деловой активности: показатели Индекса в конце лета увеличились по сравнению с месяцем введения карантинных ограничений.

Данные получены в результате ежемесячного исследования настроений малого и среднего бизнеса, организованного ПСБ совместно с Опорой России.

Причиной роста Индекса RSBI стала общая положительная динамика продаж, доступности кредитов и инвестиций.

- Рост показателей августа поддержан снятием или значительным уменьшением карантинных мер, что позволило малому и среднему бизнесу вернуться частично или полностью к привычному формату работы, - отметил вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов. - Некоторые предприниматели, ориентируясь на текущие экономические условия, изменили или расширили род деятельности, адаптировали свои бизнес-модели к текущей ситуации: добавили новые услуги к уже существующему бизнесу, например, наладили сервис доставки, пересмотрели ассортимент товаров или услуг, сократили арендуемые площади.

Изменение индекса по компонентам. Источник: ПСБ Аналитика.

Основные тренды

Компонента продаж. Об увеличении выручки заявили 12% респондентов, что на 4% больше, чем в июле. Сокращение выручки отметило значительное количество отпрошенных предпринимателей – 60%, однако, данный показатель уже на 9% меньше, чем в прошлом месяце.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ. Источник: ПСБ Аналитика.

Компонента кадров. В августе показатели сокращения штата остались на уровне 19%, что сравнимо с месяцем ранее. Доля компаний, принимавших на работу новых сотрудников, также не изменилась и составила 8%.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ. Источник: ПСБ Аналитика.

Компонента инвестиций. Практически одинаковым в августе оказалось количество предпринимателей, которые сокращали инвестиции, и тех, кто их наращивал.

Фактические и ожидаемые изменения инвестиций в компаниях МСБ. Источник: ПСБ Аналитика.

Компонента кредитов. В августе зафиксировано снижение до 16% доли тех, кому кредит не был одобрен, что на 2% меньше, чем в прошлом месяце, также на 2% снизилось количество предпринимателей, кто не пытался получить кредит – данный показатель составил 7%.