В Санкт-Петербурге школьникам с хроническими заболеваниями будут выплачивать компенсацию за горячее питание

В Петербурге будут делать компенсацию школьникам, которые нуждаются в диетическом питании. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге с начала сентября заработала новая мера поддержки для семей с детьми: школьники стали получать бесплатное горячее питание. Но городские депутаты решили усовершенствовать этот закон. И подумали о тех детях, кому по состоянию здоровья необходим особый рацион. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92.0 FM) рассказал депутат ЗакСобрания Денис Четырбок.

– Как показала практика, есть категории детей, которые получают диетическое питание. То есть они питаются по особому рациону в связи с особенностями организма, – отметил Денис Четырбок. – К сожалению, не все школы Петербурга могут предоставить такое питание. Есть определенные технические условия, которые не позволяют приготовить его в том или ином конкретном случае.

Компенсацию смогут получить те, кто вынужден отказаться от школьного меню. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Однако аллергии, болезни желудка, диабет или другие заболевания не повод отказаться от новых мер поддержки. Если по медицинским показаниям ребенок не может питаться по школьному меню, ему предложат альтернативу.

– Мы предлагаем компенсацию в виде денежных средств тем семьям, где дети не могут получить в школе диетическое питание. Это порядка 4 тысяч рублей в месяц, – добавил Денис Четырбок.

Соответственно, эти деньги семья получит вместо бесплатной школьной еды, чтобы организовать для ребенка необходимый рацион. Новый документ будут рассматривать на заседании ЗакСа завтра, 23 сентября. Планируется, что изменения в закон внесут задним числом – для того, чтобы те, кому пришлось отказаться от положенного питания в школе с 1 сентября, не потеряли в средствах.

Не во всех школа могут организовать диетические питание по медицинским показаниям. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Напомним, что бесплатным горячим питанием в Петербурге с этого учебного года обеспечили всех учеников начальной школы, а также учащихся старших классов, которые относятся к целому ряду льготных категорий. Уже сегодня его получают порядка 235 тысяч школьников, а это практически каждая вторая семья с детьми в Петербурге.