Пётр Мамонов встретится с поклонниками на творческом вечере в Санкт-Петербурге

Русский рок-музыкант, актёр, поэт Петр Мамонов. Фото: предоставлено организаторами.

Петр Мамонов - личность легендарная и очень разносторонняя. Широкой публике он стал известен в конце 80-х, благодаря творчеству в музыкальном коллективе «Звуки Му». Вторая волна успеха пришлась на картину Павла Лунгина «Остров», где Петр Николаевич исполнил главную роль и сразу стал любимцем не только любителей рок-музыки, но и богобоязненных бабушек. Во время съемок «Острова» Мамонов превратился в отшельника. Вживаться в роль особенно не пришлось, ведь отшельнический образ жизни Петр Николаевич начал вести уже в конце 90-х. Именно тогда он продал свою московскую квартиру и вместе с женой переехал жить в подмосковную деревеньку Ефаново, в 140 километрах от столицы. Актер признается, что подальше от цивилизации его увел поиск смысла жизни.

Сегодняшний Петр Мамонов не только известный рок-музыкант, актер и поэт, но и глубоко верующий человек. Поклонники почитают его не только за творческие таланты, но и за глубокие, можно сказать, философские, суждения, коими Петр Николаевич охотно делится на своих концертах. Петр Мамонов выступит в Петербурге в формате свободного творческого вечера. А после концерта обычно бывает второе отделение – Петра Николаевича публика не отпускает по часу. Он общается со своими зрителями без всякой дистанции, глаза в глаза. Говорит о самом личном и самом важном, при этом достигает невиданных высот обобщения. Кроме того, еще и поет, читает отрывки своих произведений и отвечает на вопросы. На концертах Мамонова проповедь встречается с панк-концертом, а театр абсурда с высокой поэзией. И надо всем этим витает спасительный дух смирения и самоиронии.