Глазами детей: Выставка «Пусть не будет войны никогда» открылась в Гатчине

Выставка «Пусть не будет войны никогда» открылась в Гатчине. Фото: КМСУ ММО ЛО.

Что мы знаем о войне? Голод, страх, смерти. И хоть в нашей истории этой теме уделено немало внимания, ошибки прошло извлекать мы не всегда умеем.

Во вторник, 22 сентября 2020 года в кинотеатре «Победа» в Гатчине открылась выставка «Пусть не будет войны никогда». На ней представлены более сотни картин юных художников, посвященные Великой Отечественной войне, сражениям на территории вооруженных конфликтов в Чечне, на Донбассе, в Сирии, Ливане и других «горячих точках».

Каждая работа – отдельная история. Со своим сюжетом и главными героями. И пусть дети не до конца понимают, из-за чего все это происходит, они точно знают: это неправильно и такого быть не должно.

Изначально в выставку входили работы ребят разных национальностей из Донецкой и Луганской областей. Тех, которые, увы, знает о бомбежках не только по учебникам истории... Постепенно экспозиция начала пополняться творениями авторов из других уголков планеты и, соответственно, разрастаться. Детишкам есть, что сказать, и они не молчат…

Посмотреть на картины юных дарований, а заодно и понять, о чем каждый из них думает и мечтает, можно будет до 26 сентября. К слову, в Гатчине проходит заключительный показ работ. Выставки уже побывали во Всеволожском, Киришском, Тосненском районах и Сосновоборском городском округе Ленинградской области. И, судя по откликам посетителей разных возрастов, равнодушными никого не оставили.

Помимо Ленинградской области за три года творения ребят объездили несколько регионов Российской Федерации – Липецк, Мичуринск, Москву, Сортавалу. А в Санкт-Петербурге художества ребят показывали на международной выставке «От Донбасса до Сирии – детский взгляд», проходившей в Выставочном центре Союза художников.

СПРАВКА

Проект «Пусть не будет войны никогда» задуман художественно-выставочным центром «АртДонбасс» и просветительским центром патриотического воспитания «Ленинградский Доброволец» при содействии Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.