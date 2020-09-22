Плацебо вместо лекарства: тестирование китайской вакцины против коронавируса началось в Санкт-Петербурге

Испытания вакцины начались в Санкт-Петербурге на этой неделе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полным ходом идут испытания китайской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Площадкой для исследований препарата на добровольцах стал НИИ гриппа имени Смородинцева. Испытуемых планируют начать вакцинировать уже в этот четверг, 24 сентября. Однако дозу новейшего препарата получат не все – кое-кому достанется плацебо. О деталях процесса «Комсомолке» рассказал источник, близкий к городской системе здравоохранения.

- На данный момент добровольцев разделили на две группы, - уточнил источник. – Участники первой уже прошли полное медицинское обследование, теперь они ждут, пока их пригласят непосредственно на вакцинацию. Дело осложняется тем, что НИИ сотрудничает с одной из российских частных медицинских клиник, и этот процесс пока не до конца отлажен.

Перед началом испытаний все добровольцы пройдут тщательный медицинский осмотр. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В рамках обследования-скрининга добровольцев тестируют по нескольким десяткам параметров: от показателей свертываемости крови и биохимии мочи до уровня иммуноглобулинов. Кроме того, у каждого участника возьмут тесты на коронавирус и на антитела к нему. Больные и уже переболевшие к испытаниям допускаться не будут.

- Четверти всем добровольцам вместо вакцины введут плацебо, - уточнил источник издания. – Кому именно – не знают даже в самом НИИ. Это полностью «слепой» процесс – так нужно для того, чтобы обеспечить чистоту исследования.

Поскольку добровольцам предстоит пройти испытания так называемой «третьей фазы» (это значит, что ранее вакцина уже испытывалась на людях, а сейчас идет расширение тестирования), ложиться под постоянное наблюдение в стационар они не будут. В больничной палате испытуемым нужно провести всего два часа после введения вакцины – после этого, если все будет в порядке, их отпустят по домам.

- После этого они должны будут еще несколько раз приехать в НИИ, чтобы врачи могли посмотреть, развивается ли иммунный ответ, - отметил источник. – В целом, недостатка в добровольцах сейчас нет. Другое дело, что не все проходят по медицинским показаниям – там, в первой группе, которая сейчас ждет вакцинирования, из 20 человек после скрининга осталось 13.

Вакцину первым добровольцам введут уже в четверг, 24 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Перед тем, как ввести препарат, всем добровольцам дадут подписать документ, в котором будут собраны и подробно описаны все возможные последствия вакцинирования. А кроме того – выдадут медицинскую страховку. В случае, если что-то вдруг пойдет не так, и человек погибнет от осложнений, его родственники получат 2 000 000 рублей.

Напомним: вакцина, которую будут тестировать на базе НИИ гриппа, разработана на основе аденовируса. Предыдущие исследования показали, что она безопасна: нежелательные явления развивались лишь у 20 % добровольцев и не выходили за пределы небольшой температуры и головной боли.

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