Николай Дроздов ответит на «вселенские» вопросы в Санкт-Петербурге

Николай Дроздов - легенда российского телевидения. Фото: предоставлено организаторами.

Ведущий программы «В мире животных», профессор МГУ и заслуженный журналист РФ, неутомимый Николай Николаевич Дроздов выступит в Петербурге с творческим вечером. На котором еще вполне и спеть может. Во время выступления телеведущий обсудит с гостями важные вопросы. Один из них - «Есть ли жизнь на Марсе?». Именно так и называется программа выступления.

- Название это свидетельствует о том, что лекция будет с большой долей юмора. Я буду вызывать у людей смех довольно часто в течение обсуждения этой серьезнейшей проблемы, - говорит Дроздов. - Тем более что изначально лекция называется «О происхождении нашей Вселенной». А «Есть ли жизнь на Марсе?» это «Карнавальная ночь», как вы, наверное, помните.

В прошлом году Дроздову исполнилось 82 года, но он полон сил. Фото: предоставлено организаторами.

На встрече зрители узнают много нового об устройстве мира, жизни и ее законах, а также о том, почему важно беречь планету и стремиться к развитию на протяжении всей жизни. Также они услышат уникальные истории профессора о первой зарубежной поездке в Австралию в 1971 году, знакомстве с Туром Хейердалом и Жаком Ивом Кусто. Кроме того, Николай Николаевич на своем примере поделится секретом выживания на необитаемом острове и расскажет, как не умереть от укуса гадюки в прямом эфире.

Дроздову прошлым летом исполнилось 82 года, но его любовь к жизни и стремление нести людям добро, образование и новые знания удивляют многих поклонников, а совсем маленьких зрителей на таких творческих встречах невозможно оторвать от добрых рассказов про черепашку. Дроздов - человек-легенда советского телевидения, учёный, доктор биологических наук и просто герой целых поколений, выросших на его передачах «В мире животных» и многочисленных документальных фильмах о природе. Речь пойдёт не только о космосе, будут затронуты и серьезные вопросы вселенной, мироздания и методов выживания «в мире животных». В программе вечера обязательные ответы на все вопросы зрителей в любой форме и на любом носителе.