Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 23 сентября 2020 года: новые сроки масочного режима и карантин в детском саду и 14 школах

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 23 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 23 сентября 2020 года. За прошлый день в Северной столице медики диагностировали опасную инфекцию еще у 211 человек. По словам эпидемиолога НМИЦ онкологии имени Петрова, паниковать насчет прироста заболеваемости не стоит – на фоне осени это ожидаемо. К слову, пансионат «Заря» снова начал принимать пациентов с COVID-19, поскольку в городе кончается свободный коечный фонд.

- Общее число зараженных с начала пандемии теперь достигло 41 151 человек. В числе выздоровевших пока что числятся 28 036 (+106) пациентов. Смертей в общей сложности 2 805 (+25), - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Смольный продлил масочный режим во всем общественном транспорте минимум до 11 октября. При этом пассажиров просят иметь при себе и защитные перчатки.

В Санкт-Петербурге стартовало тестирование китайской вакцины против коронавируса. В группу добровольцев вошли 13 человек. Некоторым из них введут плацебо, чтобы обеспечить чистоту исследования. К слову, в случае смерти добровольца, его родственникам выплатят 2 млн рублей.

Журналисты «КП-Петербург» попытались найти в городе хотя бы одно из трех новых лекарств от коронавируса. Но дорогущих чудо-таблеток так никто и не нашел. Поставки ожидаются в ближайшие 7-10 дней. Эксперты советуют не бросаться в аптеки за данными препаратами хотя бы потому, что они выдаются исключительно по рецепту.

Добавим, что 14 школьных классов и один детский сад вынужденно отправили на карантин по коронавирусу и ОРВИ из-за случаев вспышек инфекций. Школьники, например, занимаются в дистанционном режиме.

Что касается Ленинградской области, то за все время пандемии там заболели 7 677 (+56) человек, выздоровели 5 380 (+22) и скончались 95 (+4).