Золотая середина: Где в Петербурге искать квартиру с оптимальным сочетанием цены и качества. Фото: Светлана Маковеева.

Покупатель жилья всегда рискует удариться в две крайности: либо «пусть дешево, зато свое», либо «самое лучшее, пусть и дорогое». Ни к чему хорошему такой настрой не приведет. Чтобы приобрести действительно комфортную и качественную квартиру, нужно приложить усилия и вникнуть в ситуацию на рынке недвижимости. Постарались вам в этом помочь.

Цены: растут и останавливаться не собираются

Помните, как часто весной можно было услышать, что цены на жилье рухнут? Так вот, этого не произошло, наоборот, стоимость квадратного метра выросла, причем, существенно.

- В этом году мы видим беспрецедентный рост цен на первичном рынке недвижимости. За 8 месяцев стоимость квадратного метра увеличилась на 12%, - говорит генеральный директор «Агентства недвижимости» ГК КВС Анжелика Альшаева. - Среди факторов, которые этому способствовали, можно назвать ипотеку с господдержкой (она сделала покупку жилья доступнее), и сокращение объема предложения.

Все логично: желающих купить квартиру стало больше, а новостроек в продажу выходит меньше. Спрос растет, а вслед за ним поднимаются и цены.

- Если говорить по агломерации Петербург и Ленобласть, то только за первое полугодие жилья там было продано в два раза больше, чем выведено новых объектов, - продолжает генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Денис Заседателев. - Снижение предложения - следствие той реформы, которую проводит правительство, и которая должна решить проблемы обманутых дольщиков. С одной стороны, переход на эскроу-счета защищает покупателей жилья, с другой - с рынка ушли многие застройщики и предложение сократилось. Кроме того, существенно вырос срок вывода в продажу новых объектов после получения разрешения на строительство. Раньше он составлял несколько дней, а сейчас продажи стартуют спустя 2-3 месяца после получения разрешения.

Все это означает, что цены на строящееся жилье будут расти и дальше, так что, если в ваших планах значилась покупка квартиры, с этим вопросом лучше не медлить.

Качество: для каждого свое

Базовые критерии определения качества жилого комплекса, безусловно, существуют. К ним относится репутация и надежность застройщика, местоположение дома, квартирография. Но это основа, а еще есть масса важных нюансов.

- Каждая квартира уникальна, у нее есть свои уникальные характеристики - вид из окон, планировка, этаж. При этом при покупке квартиры у человека нет каких-то признанных критериев качества, он ориентируется на свои индивидуальные предпочтения. Мы не можем решить за покупателя, что ему больше всего подойдет в конкретной ситуации, но даем ему возможность выбора, - говорит Денис Заседателев.

Получается, что формулы оптимального сочетания цена-качество нет. И все-таки какие-то общие советы дать можно.

- Как правило, за лучшие варианты человек голосует рублем. Например, наша компания продает дома и в ближайших районах Ленобласти, и в спальных районах Петербурга, есть у нас и объекты бизнес-класса. Так вот с начала года спрос на квартиры в спальных районах города рос быстрее всего. Именно такие объекты сегодня выбирают покупатели и так они видят устраивающее их сочетание цены и качества. Ну и, конечно, очень многое зависит от бюджета, которым располагают покупатели.

Фото: Мария Ленц.

НА ЗАМЕТКУ

Как оценить качество жилья: практические советы

Загляните в будущее

Сделать это непросто, но, если получится, есть шансы купить квартиру, в которой вы не разочаруетесь.

- Постарайтесь оценить свой образ жизни хотя бы на ближайшее десятилетие и ответьте себе на вопросы: как мне хочется жить, какие у меня в связи с эти будут потребности? Если в планах рождение детей, значит, рядом с домом должны быть детский сад и школа. Если любите исторический Петербург, присматривайте варианты в центре. Если ведете активный образ жизни и следите за здоровьем, вам понравятся дома рядом с парками, спорткомплексами, - советует Денис Заседателев.

Изучите проектную декларацию

Обязательно проверьте документы на строительство - права на земельный участок, проектную декларацию, разрешение на строительство. Эта информация есть как на сайтах застройщиков, так и на ресурсе Нашдомрф.ру

- В проектной декларации содержится подробная информация о конструктивных особенностях дома, квартирографии, строительных материалах, планировочных решениях. Если квартира продается с отделкой, нужно изучить приложение к договору долевого участия, в котором представлен перечень работ и материалов, - добавляет Анжелика Альшаева. - Тогда вы сможете составить свое мнение о качестве предлагаемого объекта.

Съездите и посмотрите стройку лично

Это самый простой способ оценить будущее место жительства. Если стройка еще идет, можно увидеть окружение будущего дома. Если комплекс заселен, можно поговорить с жильцами и узнать их мнение о доме.

- Важно не только качество строительства, внешний вид дома, но и то, как людям живется в нем сейчас, какая управляющая компания обслуживает дом и насколько она комфортна для жильцов, - говорит Анжелика Альшаева.

Следите за развитием районов

Как правило, петербуржцы предпочитают покупать новое жилье в тех районах, в которых жили раньше. Традиционно горожане любят северные территории.

- Они популярны и сейчас, например, Приморский район, в которым мы строим жилье, до сих пор один из самых востребованных. В последние годы все большую популярность завоевывает Московский район, хотя с Приморским он пока конкурировать не может. И все-таки не нужно зацикливаться на конкретных локациях, так как в последние годы появилось много новых и качественно построенных районов, - говорит Денис Заседателев.

Сейчас все больше покупателей обращают свой взор на Юго-Запад Петербурга, а именно, на новый жилой микрорайон «Балтийская жемчужина».

- Это хороший пример грамотного градостроительного подхода к развитию территорий. Вместе с жильем там строится и социальная, и транспортная, и торговая инфраструктура, а значит, жить там будет комфортно, - говорит Анжелика Альшаева.