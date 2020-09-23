Блог о моде школьницы из Петербурга войдет в книгу о мире будущего. Фото предоставлено пресс- службой МТС.

Подведены итоги федерального конкурса «Будущее время Поколения М», и работа петербургской школьницы вошла в число лучших. В ближайшее время блог Ульяны Демкиной будет опубликован в иллюстрированной энциклопедии и поступит на прилавки российских книжных магазинов.

Ульяна Демкина из Петербурга отправила в номинацию «Рассказ» серию постов «Блог о моде: спойлеры из будущего». В них юная писательница поделилась своими представления о модных трендах будущего: «умной одежде», которая подстраивается под настроение и жизненные ситуации человека. Работу петербурженки по достоинству оценили члены жюри - мастера из издательства «АСТ», редакции «Аванта» и благотворительного фонда «Система». Тексты Ульяны, наряду с работами талантливых ребят со всей страны, станут частью книги о мире будущего, которая будет издана в российском издательстве «Аванта», специализирующемся на научно-популярной литературе.

Ульяна увлекается журналистикой и училась на курсе современной журналистики в подростово-молодежном клубе «Диалог» у практикующих журналистов.

- Я долго трудилась над этой работой, поэтому надеялась на победу и с нетерпением ждала результатов. Собираюсь дальше развиваться в этой сфере и продолжать вести подкасты. Также я подала заявку на общегородской конкурс творческих проектов, где тоже надеюсь выиграть, – делится планами на будущее Ульяна.

По условиям проекта стать его участниками могли ребята в возрасте от 11 до 18 лет. Для этого им необходимо было создать короткий рассказ или иллюстрацию по одной из конкурсных тем и загрузить свою работу на сайт проекта. Юным писателям и художникам предлагалось пофантазировать по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего». Также для участников конкурса на сайте проекта была создана бесплатная образовательная программа от экспертов, призванная помочь молодым футурологам лучше сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.