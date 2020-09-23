Сирень зацвела в Петербурге 23 сентября 2020 года: Биологи объяснили феномен

Цветение весенних кустарников осенью в Петербурге наблюдается каждый год. Фото: сообщество "ВКонтакте" Грибы и Грибники СПб

Сирень, которая сошла с ума и решила зацвести не весной, а в середине осени, здорово взбудоражила петербуржцев. Распускающиеся почки ароматного кустарника 23 сентября 2020 года заметила школьница в Приморском районе и тут же поделилась снимками в соцсетях. Многие были удивлены необычным поведением растений, однако на самом деле ничего особенного в этом нет. Как пояснили «Комсомолке» в Петербурге» в Ботаническом саду – слабое цветение весенних кустарников осенью наблюдается каждый год.

- Такое случается, когда осень очень теплая, - отметили в пресс-службе Ботанического сада. – А в течение последних 10 лет в Петербурге она именно такая. Поэтому некоторые почки развиваются и начинают цвести, только не пышно, а совсем чуть-чуть.

Из-за комфортной погоды растение попросту перепутало время года. Фото: сообщество "ВКонтакте" Грибы и Грибники СПб

Специалисты объясняют, что причина раннего цветения в основном в том, что растению просто-напросто становится комфортно, и оно решает, что наступила весна.

- Это не что-то из ряда вон, никакое НЛО на нас не напало, паниковать не надо, - шутят сотрудники Ботсада. - Просто несколько почек перепутали время года и распустились раньше.

Однако переживать о том, что весной мы останемся без живописных сиреневых кустов, не стоит. По словам биологов, цвести не будут только почки-торопыги, раскрывшиеся осенью. А их меньшинство. Все же остальные почки в любом случае распустятся и станут ярким украшением города.