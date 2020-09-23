Yota обновила штаб-квартиру в Петербурге.Фото предоставлено компанией Yota.

Оператор беспроводной связи Yota завершил реконструкцию штаб-квартиры, которая находится на трех этажах бизнес-центра «Атлантик Сити» в Петербурге. Ее архитектурную концепцию разработала объединенная проектная группа RedLine, которая с 2012 года занимается коммерческим проектированием и ранее уже создала для Yota несколько проектов региональных офисов.

Рабочее пространство на более чем 300 сотрудников представляет собой open-space. Такой формат организации рабочего процесса позволяет сотрудникам легко общаться между собой, значительно экономит время и повышает эффективность. В офисе много переговорных – 9 больших и 11 маленьких. Кроме того, на каждом этаже есть мини-переговорные с панорамными окнами, кухни, зоны отдыха, есть настольный футбол и настольный теннис, а также душевая комната со стиральной машиной.

Фото предоставлено компанией Yota.

В офисе много ярких акцентов и необычных арт-объектов: скейтборды на стенах, инсталляции из труб и светильников, изображения реальных и фантастических существ.

Особое внимание уделялось дизайну мест общего пользования. По индивидуальным проектам выполнены декоративное освещение и мебельные решения. Все предметы мебели созданы российскими производителями.

- Работать над интерьером офиса компании Yota было сложно, но невероятно увлекательно. Заказчик оказался очень креативным, и перед нами постоянно стояла задача удивить и придумать по-настоящему оригинальный и функциональный интерьер. Здорово, что в Yota поддержали идею насыщенного множеством различных цветов и оттенков интерьера, – отмечает управляющий партнер RedLine Полина Малина.

Фото предоставлено компанией Yota.

Штаб-квартира мобильного оператора стала номинантом ежегодной международной премии в области дизайна бизнес-пространств и общественных интерьеров Best Office Awards 2020. За звание лучших в своих номинациях поборются 158 претендентов. Церемония награждения победителей состоится 8 октября в Москве.