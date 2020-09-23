«Побили вирус за 8 дней»: Анну Нетребко выписали из больницы

Анна Нетребко переболела коронавирусом. Фото: СОЦСЕТИ

Народную артистку России Анна Нетребко коронавирус не обошел стороной. Больше 10 дней оперная певица провела в больнице, где врачи боролись за ее здоровье. К счастью, Covid-19 удалось победить. Об этом звездная пациентка сообщила на своей страничке в Instagram.

- Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы, и я избавилась от заразы под названием COVID. Хочу поблагодарить врачей и персонал Московской клинической больницы № 52 за быстрое и эффективное лечение, - написала Анна.

Солистка Мариинского театра также рассказала о симптомах, которые у нее были при коронавирусе - «слабые легкие, подверженные бронхитным вирусам (которые были гораздо сильнее, чем этот)».

- Как только поднялась температура под 39, уехала в госпиталь. Вовремя! Болезнь смогли остановить быстро. Многочисленные капельницы, антибиотики, уколы от тромбоза и плазма с антителами, дыхательные ингаляции гелием побили вирус за восемь дней, - поделилась артистка подробностями того, как удалось избавиться от инфекции.

Напомним, что в больничной палате оперной диве даже пришлось встречать свое 49-летие. Повезло, что по соседству с ней лежала Марика Абдразакова - жена солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова. Вместе им было веселее.

Сейчас Анна Нетребко восстанавливается, так как у нее еще есть слабость и кашель. К ней почти вернулось обоняние, и она даже пробовала петь. У нее это получилось.

- У меня была пневмония средней степени тяжести, я не использовала кислородную маску. Я не даю никаких советов и, конечно, ни о чем не жалею. Я рада, что жизнь, работа и театр возвращаются, и никакая болезнь никогда не станет доминантой нашей жизни, - отметила Нетребко.

Певица порекомендовала своим фолловерам укреплять иммунитет, правильно питаться и ни в коем случае не выходить на улицу в больном состоянии. И не доверять тестам, так как их результаты могут быть неверными.

- Слушайте себя: потеря обоняния и температура – это точно оно, - заверила она.