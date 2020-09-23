Петербуржцы смогут побывать на авторской экскурсии по «Магазину Купцов Елисеевых». Фото предоставлены пресс-службой «Магазина купцов Елисеевых».

Хотите побывать в одном из самых легендарных мест города и узнать тайны, которые оно бережно хранит уже больше века? Тогда приглашаем вас на авторскую экскурсию в «Магазин Купцов Елисеевых».

Фото предоставлены пресс-службой «Магазина купцов Елисеевых».

Вы сможете стать одними из первых посетителей музейной комнаты, которая открыла свои двери только в этом году, взглянуть на старинные архивные фотографии и посмотреть на торговый зал с уникального ракурса – с балкона кабинета Григория Елисеева на втором этаже.

Фото предоставлены пресс-службой «Магазина купцов Елисеевых».

Еще одна веская причина записаться на экскурсию – возможность заглянуть в уникальные рестораны, которых в Елисеевском сразу два - «Мезонин» и «Склад N5».

Фото предоставлены пресс-службой «Магазина купцов Елисеевых».

Они располагаются в помещениях, которые всегда были скрыты от широкой публики, но для посетителей нашей экскурсии мы сделаем исключение – расскажем и покажем их изменения сквозь призму времени.

Фото предоставлены пресс-службой «Магазина купцов Елисеевых».

«Магазин Купцов Елисеевых» - это живая легенда с историей, к которой может прикоснуться каждый из вас.

Фото предоставлены пресс-службой «Магазина купцов Елисеевых».

КОНКРЕТНО

Индивидуальная экскурсия (длительностью 40 минут):

- чай и кофе с пирожным от шеф-кондитера «Магазина Купцов Елисеевых» — 1500 руб на человека; - обед или ужин по старинным рецептам купцов Елисеевых — 3000 руб на человека. Спецпредложение для двоих (длительность 40 минут):

- чай и кофе с пирожным от шеф-кондитера «Магазина Купцов Елисеевых» — 1500 руб; - обед или ужин по старинным рецептам купцов Елисеевых — 4500 руб. Групповые экскурсии:

- группа из 3-4 человек с чаепитием — 3000 рублей; - группа от 5 до 10 человек с чаепитием — 700 руб. на человека.

Запись на экскурсию производится заранее, время и дата обсуждаются индивидуально. Сделать это можно по телефону: +7 (962) 684-22-66 или в WhatsApp +7 (962) 684-99-90.