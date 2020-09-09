В Петербурге прошла предъюбилейная выставка-ярмарка «Агрорусь-2020»

Выставка продлилась с 29 августа по 6 сентября. Фото: предоставлено организаторами.

С 29 августа по 6 сентября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошла Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь». В этом году она стала первым событием после снятия пандемических ограничений. Выставку-ярмарку посетили более 50 000 человек. На площадках были представлены около 500 компаний и более 30 единиц современной сельхозтехники. «Агрорусь» продемонстрировала гостям обширную тематику экспозиций: животноводство, корма и комбикорма, ветеринария, растениеводство сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственная техника, оборудование для АПК, средства защиты растений, агрохимия, продукты питания, напитки, услуги для АПК, научное обеспечение.

На открытой площадке разместилась ферма домашних животных от хозяйств Ленинградской области: африканские страусы от хозяйства «Аршанский»; овцы и мясные бараны весом 114 кг породы иль-де-франс от семейной фермы «ВкусноГорки» Ломоносовского района; красочный петушиный и куриный генофонд от Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных.

В ярмарке участвовали более 500 компаний. Фото: предоставлено организаторами.

В рамках деловой программы прошло 23 мероприятия, подписано более 10 соглашений о сотрудничестве. На научно-практической конференции «Развитие сельского (аграрного) туризма в России» эксперты оценили перспективы работы с туристами на селе, обменялись опытом и разработали рекомендации в связи с ожидаемым принятием закона о сельском туризме. По результатам события, которое организовала Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, будет принята резолюция. Документ направят в Министерство сельского хозяйства РФ.

4 сентября на выставке стал Днем Ленинградской области. Отдельный день, посвященный 47 региону, на «Агроруси» – совсем не случайность, хотя область заслуживает и большего: она является крупнейшим поставщиком сельхозпродукции в Северо-Западном регионе, занимает 3-е место в России по выращиванию форели, 90% экспорта яиц РФ – это яйца, произведенные на птицефабриках «Синявинская» и «Роскар», которые являются ведущими предприятиями не только России, но и мира.

Награждения и победы в соревнованиях как выставки, так и ярмарки – обязательная часть программы «Агрорусь». Ежегодный конкурс «Золотая медаль» проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В нем принимают участие предприятия, фермерские хозяйства и частные лица, которые разработали, изготовили и представили на выставке продукцию, экспонаты, проекты, отличающиеся новизной, оригинальностью, технологическими и дизайнерскими решениями, уровнем рекламы, практической полезностью и надежностью. Гран-при «Золотой медали» в этом году получили: Ленинградский научно-исследовательский институт сельского хозяйства «Белогорка», сельскохозяйственный концерн «Детскосельский», Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства, Ставропольский государственный аграрный университет, Пищевой комбинат «ЛИНФАС», Санкт-Петербургский государственный аграрный университет.

Более 100 сортов меда были представлены на народной дегустации, итоги голосования оказались широки в географическом смысле – была отмечена продукция фермеров из Башкирии, Ростовской области, Волгограда, Киргизии, Татарстана!

И, конечно, особенное праздничное настроение все дни создавали музыкальные коллективы, красочная концертная программа, блестящее выступление народного артиста России Владимира Девятова.