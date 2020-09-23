Суд закрыл на два месяца бассейн, в котором массово отравились дети в Санкт-Петербурге

Суд приостановил работу бассейна на Ярослава Гашека, в котором отравились восемь детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Фрунзенский районный суд приостановил деятельность бассейна на улице Ярослава Гашека, в котором восемь маленьких детей отравились, предположительно, хлором. Напомним, пятерых из общего числа пострадавших госпитализировали в больницу из-за плохого состояния. Некоторые ребята угодили в реанимацию, но сейчас им гораздо лучше.

Пока медики занимались лечением детей, Следком возбудил уголовное дело, а прокуратура и Роспотребнадзор нагрянули в фитнес-клуб с проверками. Инспекторы последнего ведомства нашли массу нарушений в четырех бассейнах и немедленно пошли в суд.

- Санитарно-эпидемиологическое расследование выявило следующие нарушения: подтопленные и замусоренные помещения, износ технологического оборудования, дефекты инженерных коммуникаций, часть из которых отвечала за хлорирование. Также специалистам не предоставили документы качества и безопасности используемых веществ и результаты контроля качества воды в четырех бассейнах, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Судья дал владельцу фитнес-клуба ровно 60 суток на то, чтобы решить все проблемы. На протяжении двух месяцев бассейны будут закрыты. Добавим, что виновнику отравления детей может грозить до двух лет лишения свободы.