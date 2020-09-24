Самый молодой состав в истории КХЛ: петербургский СКА выставил юношей на игру с «Сибирью» из-за коронавируса в команде

На игру с "Сибирью" СКА выставил самый молодой состав

Домашняя игра петербургского СКА с гостями из ХК «Сибирь» стала уникальной для российского хоккея. Мало того, что на матч был выставлен самый молодой состав в истории КХЛ, так еще и место в воротах занял голкипер, контракт с котором подписали лишь утром, в день встречи. А место на тренерской скамейке занял вице-президент клуба Роман Ротенберг - основные наставники на карантине. Результат в такой ситуации отходил на второй план.

- В воскресенье на матч против «Торпедо» армейцы выставили девять игроков младше 21 года, а в среду пошли еще дальше — в заявку на встречу с «Сибирью» попали сразу 15 молодых хоккеистов, а в тренерский штаб вошел даже вице-президент клуба Роман Ротенберг. Так СКА невольно поставил рекорд КХЛ по среднему возрасту состава — 20 лет и 263 дня, - сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Конечно, собирать игроков из молодежных «СКА-Невы» и «СКА-1946», некоторым из которых едва исполнилось 16 лет, пришлось не от хорошей жизни. В команде, как и во всей КХЛ началась повальная «эпидемия».

По словам президента Лиги Алексея Морозова, в клубах уже подтверждено 87 случаев заболевания игроков. При этом останавливать чемпионат, как это было весной, пока не планируется.

В СКА на данный момент имеется лишь «подозрение» на коронавирус у части членов команды, но отстранить от участия в играх пришлось и основной состав и тренерский штаб. Фактически, в Петербурге повторился футбольный сценарий, когда в матче с ФК «Сочи» на поле вышли подростки из «Ростова». Они тогда проиграли 1:10, но завоевали всеобщую любовь.

При нехватке тренеров место на скамейке занял вице-президент клуба.

Естественно, что в игре с «дядьками» из «Сибири» армейской молодежи пришлось непросто. Тем не менее, первый период закончился ос счетом 1:1. На гол сибиряка Гуркина СКА ответил шайбой Морозова в большинстве.

Но дальше сказался опыт команды из Новосибирска. Итоговый счет на табло -1:4 в пользу гостей. Тем не менее, в СКА ситуацию не драматизируют.

- Хорошая игра. Прекрасно себя показала наша молодежь. Сегодня дебютировало очень много воспитанников системы, которые прошли всю вертикаль системы СКА. Прекрасное впечатление было от их игры. Были у нас возможности забить, но не использовали массу моментов. Две трети матча мы вели по броскам. Я хотел бы еще отметить первую игру нашего вратаря, Михаила Бердина, который буквально с корабля на бал попал, - заявил после игры тренер армейцев Андрей Козырев.

По его словам, пока СКА будет играть молодежным составом. Ситуацию с коронавирусом в команде он комментировать не стал.