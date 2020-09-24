Нефинансовая благотворительность: Чем можно помочь нуждающимся кроме денег

"Доброделы Петербурга" приглашают волонтеров в свои ряды. Фото: предоставлено фондом.

До сих пор у многих есть убеждение, что помогать - это жертвовать деньги. Но это давно не так. Фонд «Доброделы Петербурга» рассказал, как петербуржцы могут помочь нуждающимся без финансовых вложений.

Стать волонтёром

Это самый популярный способ помощи после финансовых пожертвований. Волонтёр — человек, который бесплатно помогает, будь то уборка, общение или распространение информации. Сейчас волонтёром может стать каждый, от школьника до пенсионера, от уборщика до бизнесмена. Для этого нужно всего лишь немного свободного времени и определиться, чем вы можете быть полезны. Каждому маленькому благотворительному сообществу или большому фонду всегда нужны волонтеры на мероприятия и акции, фотографы, координаторы на разные направления, автоволонтеры, распространители информации, дизайнеры и многие другие специалисты. Для каждого есть место в мире благотворительности.

Отдать ненужные вещи

Речь идет не только об одежде, это может быть мебель, посуда, игрушки и даже техника. Отдать их можно, например, в благотворительный фонд «Доброделы Петербурга». Собранные вещи фонд отправляет нуждающимся: это дети из кризисных или многодетных семей, пожилые люди в сложных ситуациях, инвалиды. Прежде чем отдать что-то, не забудьте прочитать, какие вещи и в каком виде принимают. У каждого фонда или организации есть такие правила. Посмотреть пункты приема фонда «Доброделы Петербурга»: http://dobrodely.tilda.ws/things

Подарки для врачей. Фото: предоставлено фондом.

Подарками

На каждый праздник фонд "Доброделы Петербурга" собирает подарки для своих подопечных. Всё мы знаем, что подарок, сделанный своими руками, никогда не сравнится с покупным. Так вы можете сделать сами или со своими детьми, например, открытки ко дню пожилого человека (он 1 октября). Бабушкам и дедушка будет очень приятно.

Стать донором

Донорская кровь нужна для того, чтобы вылечить людей с онкологией и заболеваниями крови, людям, попавшим в крупные аварии и катастрофы. У донорства есть некоторые ограничения, например, вы должны быть совершеннолетними, весить не менее 50 кг и не иметь противопоказаний к сдаче крови (все противопоказания можно найти на сайте любой из станций переливания крови). Подробнее можно узнать здесь: https://vk.com/donorsearch

Помогать животным

В мире огромное количество приютов, но многие из них живут только за счёт помощи волонтёров. Животным постоянно нужен корм, средства по уходу, кому-то лечение. Фонд "Доброделы Петербурга" организовывают регулярные поездки в приют для собак "Верность". В приют можно приехать и помочь с уборкой помещения, выгулом собак и просто общением. Также вы можете взять питомца из приюта навсегда или на передержку, пока для нее не найдется дом.

Распространять информацию

Мы каждый день часами сидим в социальных сетях, но даже этим можно помогать: вы можете рассказывать о благотворительных проектах, фондах или просто людях, которым нужна помощь или которые помогают. Что это даст? Возможность рассказать как можно большему числу людей о том, что происходит в мире благотворительности сейчас, найти нужных специалистов и волонтеров. Однако очень важно следить за достоверностью информации, чтобы не обманывать никого.

Организовать мероприятие

Это может быть просто вечеринка, творческий вечер, семинар или что-то ещё, цель которого станет сбор средств или вещевой помощи для благотворительного фонда, приюта и так далее. Так вы показываете, что помогать могут все и это не сложно. Также, если ваш ребенок ходит в детский сад или школу, можно пригласить фонд "Доброделы Петербурга" с проектом "Уроки добра", на котором представитель фонда расскажет о благотворительности и что помогать – просто.

Отправить открытку

Да, всего лишь открытку с приятными словами. У "Доброделов Петербурга" есть проект "Добропочта". Этот проект позволяет любому человеку стать ближе к тем, кому нужна помощь. Вам нужно всего лишь найти группу ВКонтакте "Добропочта" и выбрать, кому отправить открытку.

Как видите, благотворительность бывает и без денежных пожертвований. Нужно всего лишь определиться с направлением и количеством свободного времени.