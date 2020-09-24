В Петербурге выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Маэстро Юрия Башмета

Советский и российский альтист, дирижёр Юрий Башмет. Фото: предоставлено организаторами.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО), основатель, художественный руководитель и главный дирижер - Маэстро Юрий Башмет, осенью 2020 года отправится в большое ежегодное турне по городам России. Концерты уникального коллектива пройдут в Туле, Санкт – Петербурге, Казани и Москве.

1 октября, в Международный день музыки, оркестр впервые выступит в легендарном Большом зале Санкт – Петербургской государственной филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

Оркестр в рамках турне будет выступать в обновленном составе. Только в августе закончился большой Национальный отбор в новый состав коллектива 2020-22 годов. Несмотря на все сложности, связанные с коронавирусной инфекцией, в этом году в Национальном отборе приняли участие более 800 молодых музыкантов из разных городов нашей страны.

Концерт пройдет 1 октября, в Международный день музыки. Фото: предоставлено организаторами.

- Всероссийский юношеский симфонический оркестр мы создали уже 8 лет назад. И за это время коллектив выступал в разных городах России, было два турне по Европе с выступлениями в Вене, Берлине, Милане, Женеве, Амстердаме и Брюсселе. Оркестр принимал участие в Церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия Чемпионата мира по футболу в Москве, - отметил маэстро Башмет. - А в прошлом году совершил свое первое большое турне по странам Азии: мы посетили Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул. Но особенное удовольствие и для меня, и для коллектива – ездить по нашей необъятной стране и выступать для наших зрителей, для тех, кто живет в нашей стране.

По словам Юрия Башмета, Всероссийский юношеский симфонический оркестр – «это коллектив, всегда полный энергии и какого-то особенного эмоционального состояния на сцене во время концертов, и это производит на публику в любой стране огромное впечатление».

В программе большого тура прозвучат как всемирно известные шедевры классической музыки, - Симфония № 3 Л.В. Бетховена, Праздничная Увертюра Д. Шостаковича, - так и пьеса, специально написанная по заказу оркестра, – «Большая Серенада» Александра Чайковского. Также в исполнении Юрия Башмета уже в качестве солиста прозвучит «Русская Песня» И. Стравинского. За дирижерским пультом оркестра будет находиться основатель, главный дирижер и художественный руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет.

НА ЗАМЕТКУ

Всероссийский Юношеский Симфонический Оркестр

Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан в 2012 году. В составе оркестра более 100 молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 года из более чем 50 городов России.

Оркестр формируется на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. В конкурсе 2020 года приняло участие более 800 молодых музыкантов.

За время своего существования оркестр выступает с ежегодными концертами в различных городах России, выступал в легендарных концертных залах Европы – Мюзикферайн (Вена), Аудиториум Верди (Милан), Концертгебау (Амстердам), Берлинской филармонии, штаб – квартире ООН в Женеве.

Оркестр принимал участие в Церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году и Церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

Совместно с Телеканалом Культура был снят и показан цикл передач под общим названием «Оркестр Будущего». Концерты оркестра показывались по телеканалу Mezzo. О коллективе снято два документальных фильма.

С оркестром выступали многие выдающиеся российские и зарубежные солисты и дирижеры. Оркестр играет огромную роль в выявлении, развитии и поддержке молодых одаренных музыкантов в России. За время своего существования оркестр подготовил большое количество профессиональных музыкантов, которые приумножают традиции русской исполнительской школы во всем мире.