Крутой кот, только царапается: Папаша из Петербурга продавал сына на «Авито» в разделе «Животные»

Петербуржец продавал сына на "Авито" в разделе "животные". Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу собственного сына. В описании лота за 900 миллионов рублей на сайте объявлений «Авито» было указано: «Американский керл. Барсик крутой, только царапается». Объявление находилось в разделе про животных. К несчастью для мужчины, оно попалось на глаза уполномоченному по правам ребенка.

- Один из наших сотрудников подобрал на улице кота. Пытаясь пристроить его в хорошие руки, он решил дать объявление и зашел на сайт, где увидел, что некий мужчина продает ребенка. Об этом сразу сообщили детскому омбудсмену Анне Митяниной, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

Все произошло в пять вечера 23 сентября. Уже через пару часов обращение от имени омбудсмена ушло в адрес администрации сервиса объявлений, а также в полицию. К 23:00 стражи порядка установили мужчину, разместившего объявление.

Сейчас правоохранительные органы ведут проверку по факту ЧП, нерадивому папаше грозит штраф и прочие малоприятные последствия. Само объявление было заблокировано.

- К сожалению, этот случай не единичный. Мы всегда информируем о подобном МВД и призываем петербуржцев, если они замечают такие объявления, всегда сообщать нам и в полицию. Была эта злая шутка, или воспитательная мера - установит полиция. А мы еще раз обращаем внимание, что такие вещи недопустимы. Ребенок - это не вещь, не средство, чтобы выплеснуть накопившийся негатив, - подчеркнули в аппарате детского омбудсмена.