Владимир Владимирович Салухов: «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»

Владимир Салухов: «В Питере – лечить!» Фото: Андрей ГАШЕВ

В Военно-медицинской академии Владимир Владимирович Салухов работает уже более 20 лет. Пять из них он возглавляет 1-ую клинику терапии усовершенствования врачей им. академика Н.С. Молчанова. Специализация доктора для Петербурга очень актуальна – эндокринология и терапия. Владимир Салухов занимается лечением сахарного диабета, ожирения, заболеваний щитовидной железы и гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, при оказании специализированной медицинской помощи.

Своими самыми значимыми достижениями доктор Салухов считает освоение и внедрение в работу клиники высокотехнологичных методов лечения сахарного диабета первого типа. А также создание системы лечения и пожизненного наблюдения больных с морбидным ожирением – в содружестве с хирургическими клиниками, занимающимися бариатрической хирургией.

Владимир Владимирович занимается и научной деятельностью: он активно участвует в организации и проведении ежегодного Всероссийского междисциплинарного Конгресса «Молчановские чтения».

Коллеги ценят доктора за внимательное отношение к пациентам, широкий врачебный кругозор и стремление лечить больного, а не болезнь, хорошие аналитические и высокие организаторские способности, коммуникабельность. А пациенты уважают сочетание профессионализма и доброжелательности, организованность и умение комплексно заниматься больными.

ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

- Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

- На эмоциональном уровне – чтобы вылечить дедушку-фронтовика, с которым был очень близок. А по анализу характерологических черт и способностей – всегда любил общаться с людьми, всегда был интересен Человек с его «собственной Вселенной» и индивидуальными особенностями. Больной человек более беззащитен, в большей степени нуждается в поддержке и в помощи, причем не только медицинской, но и психологической. И это очень привлекало в профессии врача – помогать, когда в тебе очень нуждаются. Эндокринологию выбрал поскольку это не только раздел «метаболической» медицины, решающей вопросы ожирения и сахарного диабета, но и очень стройная и красивая в своей логичности специальность, построенная часто на замещении критически важных дефицитов: инсулина, тироксина и т.д.

- Насколько распространены проблемы со здоровьем «по вашему профилю» у петербуржцев, и какие факторы на это влияют?

- Ожирение и сахарный диабет 2-го типа - признанные неинфекционные пандемии 21 века в мире. А петербуржцы как многие жители северных городов – живут в недостатке движения, в избытке потребления высококалорийной пищи, что и определяет развитие ожирения и «метаболического нездоровья» с последующими сахарным диабетом, гипертонией, высоким холестерином и атеросклерозом. Эта комбинация заболеваний дает уже новое качество и ранее называлась «смертельным квартетом», приводящим к ранним инфарктам и инсультам. А в основе всего этого лежит абдоминальное ожирение (с отложением жира вокруг живота) как главная причина всех последующих обменных нарушений. Кроме того, петербуржцы живут в условиях легкого дефицита йода, что рождает более высокую распространенность патологии щитовидной железы

- Какие симптомы (или жизненные ситуации) должны подсказать петербуржцам, что им необходимо посетить врача вашей специализации?

- Неуклонный рост массы тела, сухость во рту, учащение мочеиспускания, снижение работоспособности. Частый пульс вкупе с изменением эмоциональности, учащение стула и, напротив, сонливость с отеками и выпадением волос требуют обязательного обращения к эндокринологу.

- Какие последние открытия по вашей специальности вы считаете самыми полезными и перспективными для врачей и пациентов?

- Установление влияния приема сахароснижающих препаратов, уменьшающих содержание висцерального (вокруг жизненно важных органов) жира на снижение частоты сердечно-сосудистой смерти, инфарктов и инсультов. Также найдена позитивная связь голодания и снижения частоты сахарного диабета 2-го типа, рака толстой кишки, сердечно-сосудистой смерти.

- Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

- Моим главным достижением в профессии я считаю то обстоятельство, что моя дочь – студентка 4 курса СЗГМУ им. И.И. Мечникова, подрабатывающая медицинской сестрой в Мариинской больнице – когда понадобилось, пошла работать в ковидарий.

- Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

- Занятия фитнесом и утренние пробежки, ежевечерние отжимания

- Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

- При любой встрече с иногородними коллегами доказывать приоритет питерской медицинской школы, быть интеллигентным и начитанным, произносить «АнИчков мост» с правильным ударением на второй слог, уметь сориентироваться в Эрмитаже и выйти с улицы Рубинштейна, мечтать снять леса со Спаса на Крови. И вообще, в Питере – пи… лечить!

- Есть ли у вас любимый анекдот о врачах, которым вы могли бы поделиться с нашими читателями?

- Врачи делятся на три категории: «Врач от Бога», «Врач — ну, с Богом!», «Врач — не дай Бог!»

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