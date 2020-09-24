Тренировать материнское сердце и не забывать о профилактике

Встреча врачей прошла в формате «Здорового завтрака» в ресторане «Мемо». Фото: Андрей ГАШЕВ

Детское здоровье - тема, которая волнует абсолютное большинство из нас. Поэтому во время очередного «Здорового завтрака» - неформальной встречи петербургских докторов, участников и экспертов «Клиники года» - мы решили обсудить именно детскую и семейную медицину. А заодно попросили наших гостей дать практические советы читателям «Комсомолки». В итоге разговор получился не только интересным, но и очень полезным.

Есть чем гордиться…

Каждый родитель хоть раз, но думал о том, где лучше лечить свое чадо - в России или за рубежом? Многие наши соотечественники по привычке думают, что «у них» врачи умнее, а технологии более развиты. Спешим обрадовать: российская детская медицина ничуть не хуже, а во многом даже превосходит зарубежную.

- Отечественная педиатрия, как амбулаторная, так и стационарная, находится на очень высоком уровне. Это касается и качества, и своевременности получения медицинской помощи. У нас, например, гораздо больше внимания уделяется профилактике заболеваний, поэтому в целом дети здоровее. Если сравнивать с другими странами, нам есть чем гордиться, - говорит семейный врач, врач общей практики «Немецкой семейной клиники» Борис Шеляпин.

Борис Шеляпин: «У нас больше внимания уделяется профилактике». Фото: Андрей ГАШЕВ

…и к чему стремиться

Петербургским докторам часто приходится работать с маленькими пациентами из других регионов России. Поправить здоровье в лучших городских больницах дети могут бесплатно - на это государство выделяет специальные квоты. В Северной столице делают сложные и зачастую уникальные операции, хотя не так много, как хотелось бы.

- У нас прекрасные врачи, но технически мы от Европы все же отстаем. Высокие технологии и оборудование, которое позволяет ими пользоваться, стоят очень дорого, и не каждая больница может себе это позволить, - говорит заместитель главного врача по внешним связям и внебюджетной деятельности Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени Раухфуса Мария Гридина.

Мария Гридина: «У нас прекрасные врачи». Фото: Андрей ГАШЕВ

Заботы и развития требует и система семейных врачей. Такие доктора сегодня представлены в основном в частных клиниках, но подход «всей семьей к одному доктору» уже доказал свою эффективность.

- Семейный врач обладает знаниями и умениями по работе с пациентами разного возраста и в 90 процентах случаев может помочь человеку здесь и сейчас. И только если проблема выходит за рамки его компетенции, он направляет пациента к узким специалистам, - говорит Борис Шеляпин.

Здоровье детей зависит от родителей

И все-таки даже к самым лучшим врачам хотелось бы попадать как можно реже. Это возможно, если уделять внимание профилактике и заботиться о здоровье. Причем не только детей, но и родителей. Начинать желательно еще до рождения малыша.

- Здоровье - это физическое, душевное и психоэмоциональное благополучие человека. Если вы не болеете, не принимаете лекарств, но эмоционально истощены, здоровым вас назвать нельзя, - предупреждает врач-уролог Санкт-Петербургского центра планирования семьи и репродукции Андрей Галынин. - Планируя беременность, паре нужно обязательно пройти обследование, но и про свой образ жизни забывать нельзя. Недостаток движения, стрессы, постоянные перекусы - все это приводит к повышению в организме уровня свободных радикалов, что может обернуться бесплодием, замершими беременностями и выкидышами. Считается, что в несостоявшейся беременности больше виновата женщина, но многое зависит и от качества мужской спермы.

Андрей Галынин: «Если вы эмоционально истощены, здоровым вас назвать нельзя». Фото: Андрей ГАШЕВ

Кстати, чтобы здоровых мам и пап (а значит, и крепких малышей) в Петербурге становилось все больше, в городе действует специальная программа «Сертификат молодоженов»: с 2020 года новобрачные Северной столицы могут бесплатно проверить свое репродуктивное здоровье в городском центре планирования семьи.

Травмы, диабет и простуды

Самые частые болячки юных петербуржцев - простуды, отиты, аденоиды («спасибо» нашему климату), а также аллергии.

- Всемирная организация здравоохранения назвала XXI век веком аллергии. Во всем мире от этого недуга страдает 30 процентов населения, но в Петербурге статистика выше, поскольку у нас не самое удачное сочетание климатических и экологических факторов. Кроме того, в Петербурге много жилья в старом фонде, поэтому у пациентов, живущих в центре, часто бывает аллергия на плесень, - говорит врач-педиатр, детский врач-аллерголог клиники «Детский Евромед» Артем Батин. - Роль профилактики нельзя переоценить: ту же аллергию проще выявить на начальном этапе и держать под контролем, чем лечить запущенную форму. Если хотя бы один из родителей - аллергик, посещение детского аллерголога обязательно.

Артем Батин: «У пациентов, живущих в центре Петербурга, часто бывает аллергия на плесень». Фото: Андрей ГАШЕВ

Еще одна проблема, к сожалению традиционная, - детские травмы. А после окончания режима изоляции статистика по детскому травматизму сильно выросла.

- Просидев дома, дети совершенно забыли о правилах безопасности, поэтому родителям очень важно им об этом напомнить, - говорит Мария Гридина.

Кстати, самоизоляция привела еще и к росту количества проблем со зрением как у взрослых, так и у детей. И это притом, что здоровье глаз маленьких петербуржцев и так вызывает опасения докторов.

- В последние годы выросло число детей с миопией - близорукостью, а после самоизоляции острота зрения упала даже у тех, кто до этого на зрение не жаловался, - рассказывает врач-офтальмолог диагностического центра «Мегаоптика Счастливый взгляд» Даниил Байков. - Дети перестали ходить в кружки, гулять, много времени проводили с гаджетами, и даже те родители, кто раньше ограничивал использование смартфонов и планшетов, во время самоизоляции это не запрещали - нужно было работать.

Даниил Байков: «После самоизоляции острота зрения упала даже у тех, кто до этого на зрение не жаловался». Фото: Андрей ГАШЕВ

Тревогу врачей вызывает и рост заболеваемости сахарным диабетом.

- Диабет «молодеет», мы сталкиваемся с этим диагнозом даже у новорожденных. Кроме того, большая проблема - детское ожирение, которое также может спровоцировать развитие диабета, - добавляет Мария Гридина.

На заметку: Как найти своего врача для себя и ребенка?

- Искать надо сердцем, но мозг при этом не отключать. Если сомневаетесь в методах, которые использует врач, не стесняйтесь получить второе мнение, - советует врач-педиатр, детский врач-аллерголог клиники «Детский Евромед» Артем Батин.

- Наша компания активно общается с врачами, и, если требуется найти специалиста для наших собственных детей, мы пользуемся рекомендациями коллег. Смотрим на репутацию, отзывы, но, конечно, очень важно, чтобы к доктору возникло доверие, - говорит директор по развитию компании «Родник» (минеральные воды Чехии) Анастасия Мельникова.

Анастасия Мельникова: «Очень важно, чтобы к доктору возникло доверие». Фото: Андрей ГАШЕВ

Наши эксперты уверены, что очень многое зависит от того, насколько пациент и доктор сойдутся характерами, ведь лечиться должно быть комфортно.

А вот врач-офтальмолог диагностического центра «Мегаоптика Счастливый взгляд» Даниил Байков предупреждает: с эмоциями стоит быть поаккуратнее.

- Многие смотрят на врачей как на товар - выбирают по отзывам. Но если вы уже обращались к доктору и видите, что он хорошо выполняет свою работу, если у вас нет жалоб на лечение и вы согласны, что специалист он хороший, не зацикливайтесь на отзывах, написанных совершенно незнакомыми вам людьми.

Конкретно: Как сохранить здоровье наших детей: практические советы

Даниил БАЙКОВ:

- Главный совет нынешним и будущим родителям - прислушиваться к специалистам, не пропускать их рекомендации мимо ушей. А если понимаете, что не можете их соблюдать, то обсудите это с доктором, и он обязательно подскажет компромиссный вариант.

Анастасия МЕЛЬНИКОВА:

- Современные мамы получают очень много информации и часто накручивают себя, не слушая, что говорят врачи. Я бы посоветовала не делать поспешных выводов, слушать специалистов. Лечить свою нервную систему, а не залечивать детей советами из Интернета. Ну и, конечно, воспитывать здоровые привычки, например, правильно питаться, регулярно пить чистую воду.

Мария ГРИДИНА:

- Уделяйте своим детям больше внимания, разговаривайте с ними, рассказывайте о правилах безопасности.

Артем БАТИН:

- Не пренебрегайте профилактикой, регулярно проходите с детьми плановые осмотры, потому что любые болезни лучше предупредить, чем лечить. Особенно это актуально в первый год жизни ребенка, когда малыш быстро растет и его здоровье формируется. И обязательно делайте прививки.

Борис ШЕЛЯПИН:

- Информации сегодня очень много, и зачастую она противоречивая. Поэтому очень важно чувствовать своего ребенка, ведь никто его не знает лучше вас. Поэтому будьте внимательны и тренируйте свое материнское сердце.

Андрей ГАЛЫНИН:

- Воодушевляйте детей собственным примером - правильно питайтесь, ведите здоровый образ жизни, сами следите за своим здоровьем. Это действительно работает, особенно если начинать с самого раннего возраста и стать авторитетом для своих детей.

«Мемо» всегда рад гостям. Фото: Андрей ГАШЕВ

Спасибо за гостеприимство!

Благодарим за гостеприимство ресторан «Мемо», команда которого предлагает своим гостям уникальные блюда из помпейской печи - фоккачу, пиде, лахмаджун, а также стейки категории Prime из камеры сухого вызревания, богатую винную карту, разнообразные завтраки и восхитительные десерты. Удобное расположение ресторана на Исаакиевской площади оценят как петербуржцы, так и гости города.

Ресторан «Мемо»: Санкт-Петербург, Малая Морская улица, 23.

Сайт: www.memo.rest

Телефон: 8 (812) 330-23-23.