«Зенит» отменил все торжества и матч с легендами клуба к 40-летию фанатского движения на «Петровском»

Фанаты "Зенита" останутся без праздников на "Петровском" в честь 40-летия движения болельщиков. Фото: Александр ГЛУЗ

Никакого праздника – Аршавин, Тимощук и другие легенды «Зенита» не сыграют против своих болельщиков на стадионе «Петровский» в рамках торжеств, посвященных 40-летию фанатского движения клуба. Об этом официально сообщили в пресс-службе команды. Ответственность за это решение взяли фанаты из объединения «Ландскрона», сославшись на то, что правоохранительные органы выставили требования.

Клуб даже подготовил афишу мероприятий и зазывал болельщиков на "Петровский", но увы. Фото: ФК "Зенит"

- Сначала под запрет нам поставили проход и использование любых пиротехнических изделий… Затем был введен запрет на слабоалкогольные напитки во время проведения торжества на «Петровском», из-за чего большая часть фудкортов отказалась от сотрудничества из-за нерентабельности участия и нарушения договоренностей, - сообщили в «Ландскроне».

По словам болельщиков, силовики намекнули им, что каждый посетитель торжества с признаками опьянения будет отвечать по закону. Фанаты пишут, что для кого-то из них этот день стал бы исполнением детской мечты, но они вынуждены отказаться от него.

- Возможно, это был бы последний поход для некоторых на «Петровский». И, совершенно точно, это стало бы историческим событием для всех болельщиков клуба. Выражаем огромную благодарность всем организаторам этого несостоявшегося праздника, - подытоживают в «Ландскроне».