Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 25 сентября 2020 года: обновление госпиталя в «Ленэкспо» и перепрофилирование Александровской больницы

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 25 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все важные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 25 сентября 2020 года. За минувшие сутки в Северной столице диагноз COVID-19 поставили еще 215 пациентам.

- Общее число зараженных с начала пандемии уже достигло 41 574 человек. В числе выздоровевших пока числятся 28 251 (+110) пациентов. Смертей в общей сложности 2 839 (+22), - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Еще одно медучреждение в Санкт-Петербурге перевели на прием исключительно больных с коронавирусом. Новым инфекционным стационаром стала Александровская больница. В нормальном режиме она проработала только месяц с небольшим. В больнице развернули 286 коек.

По словам губернатора Александра Беглова к приему пациентов с COVID-19 готов и временный госпиталь в «Ленэкспо». Он заработает при необходимости, когда эпидситуация в городе ухудшится. Сейчас «полевой» госпиталь сделали на порядок удобнее, чем раньше, услышав критику пациентов. Также в «Ленэкспо» добавили ряд новинок вроде аппарата КТ и палаты реанимации.

Смольный пообещал, что не станет демонтировать стену памяти медикам, умершим от коронавируса. Строительный забор на Малой Садовой с фотографиями врачей будет стоять до тех пор, пока в больницах не появятся мемориальные доски в их честь.

Добавим, что в Ленобласти за время пандемии заразились коронавирусом 7 789 (+57) человек, выздоровели 5 435 (+27) и скончались 98 (+2).